Nguyễn Duyên Quỳnh: Yêu nước thời bình là giữ cho non sông mãi xanh

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Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sẽ góp mặt tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, diễn ra vào ngày 7 và 8-11 tại công viên Phan Đình Phùng, TP.HCM. Nữ ca sĩ cho biết được hát cùng những bạn trẻ yêu môi trường trên sân khấu Green concert mang lại cho cô nhiều năng lượng tinh thần.

Nguyễn Duyên Quỳnh là một ca sĩ chuyên hát về quê hương, đất nước và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cô chia sẻ rằng mỗi khi diễn tại những vùng đất lịch sử, cô luôn trăn trở về việc thế hệ hôm nay cần làm gì để xứng đáng với sự hy sinh máu xương của cha ông trong việc giữ gìn hình hài non sông. Theo cô, yêu nước và biết ơn trong thời bình không chỉ nằm ở lời ca, mà phải là hành động cụ thể để giữ cho mảnh đất này luôn trong lành, tươi tốt.

Từ khẩu hiệu đến hành động thực tế

Đồng hành cùng chương trình Việt Nam Xanh khởi xướng từ tháng 4-2024, Nguyễn Duyên Quỳnh bị thuyết phục bởi tính thực tế, sự bền bỉ và gần gũi của chương trình. Thay vì dùng những khẩu hiệu xa vời, Việt Nam Xanh biến chuyển đổi xanh thành những hoạt động mà bất kỳ ai cũng có thể chạm vào và tham gia, từ việc mang rác tái chế đi đổi quà, tìm hiểu sản phẩm thân thiện môi trường cho đến các buổi trò chuyện cởi mở.

Nữ ca sĩ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen của cộng đồng. Nếu thời gian đầu nhiều người tham gia vì tò mò, thì nay các gia đình trẻ, học sinh, sinh viên đã chủ động gom vỏ chai, tập giấy cũ mang đến khu vực "Đổi rác nhận quà" hoặc kiên nhẫn dự các buổi workshop về phát triển bền vững. Với cô, thông điệp sống xanh hiện đã bước ra khỏi mặt báo để đi vào đời sống thường nhật, trở thành một nét văn hóa tự giác của người dân thành phố.

Sức mạnh mềm của âm nhạc và trách nhiệm tiếp nối

Nguyễn Duyên Quỳnh tin rằng dù môi trường cần giải pháp khoa học để phục hồi, nhưng nhận thức và trái tim con người mới là nơi cần đánh thức trước tiên. Cô đánh giá âm nhạc có sức mạnh mềm diệu kỳ, không áp đặt hay giáo điều mà giúp con người sống chậm lại, rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên. Khi tâm hồn được chữa lành, con người sẽ tự khắc biết cư xử dịu dàng hơn với môi trường sống.

Cô cho rằng con đường âm nhạc hướng về cộng đồng mà mình đang đi và thông điệp của Việt Nam Xanh cùng gặp nhau ở hai chữ "trách nhiệm" và "tiếp nối". Nếu những ca khúc như Viết tiếp câu chuyện hòa bình hay Dưới cờ Tổ quốc anh về là lời nhắc nhớ về cội nguồn để trân trọng hiện tại, thì Việt Nam Xanh là cách bảo vệ hiện tại để trao truyền tương lai an lành cho thế hệ mai sau. Cả hai hành trình này đều nhằm bồi đắp một Việt Nam bình yên, giàu đẹp và bền vững.

Sống xanh từ những điều nhỏ nhất

Trong sinh hoạt và công việc, Nguyễn Duyên Quỳnh chọn bắt đầu từ những việc nhỏ trong tầm tay. Cô luôn mang theo bình giữ nhiệt cá nhân khi đi tập nhạc hoặc chạy chương trình để hạn chế ly và chai nhựa dùng một lần. Tại nhà, cô phân loại rác tái chế, tắt thiết bị điện khi không dùng và ưu tiên dùng túi vải khi mua sắm.

Ngay cả trong nghệ thuật, cô và ê kíp không chạy theo việc mua mới trang phục biểu diễn cho mỗi sự kiện. Thay vào đó, họ chọn cách phối lại hoặc biến tấu các thiết kế áo dài và trang phục sẵn có để vừa chỉn chu trên sân khấu, vừa tránh lãng phí thời trang.

Để không bị áp lực, nữ ca sĩ khuyên mọi người không nên đặt tiêu chuẩn hoàn hảo tuyệt đối ngay từ đầu mà hãy biến sống xanh thành niềm vui nhỏ mỗi ngày. Việc bớt một chiếc túi nilon hay trồng thêm một chậu cây ngoài ban công, nếu thực hiện nhẹ nhàng và vừa sức, lâu dần sẽ trở thành nếp sống tự nhiên. Cô nhấn mạnh rằng việc giữ cho non sông mãi xanh tươi chính là lời tri ân thiết thực nhất dành cho thế hệ đi trước.