Sen Vàng lên tiếng bảo vệ Hương Giang sau vụ Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Stars

Giải trí

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự ủng hộ mà khán giả dành cho Á hậu Ngô Bảo Ngọc cũng như Công ty Sen Vàng sau quyết định không tiếp tục tham dự MGI All Stars mùa 2. Tuy nhiên, nam đạo diễn cũng không giấu được sự lo ngại khi những tranh luận xung quanh sự việc này bắt đầu chuyển hướng nhắm vào Hương Giang.

Theo ông Nam, bên cạnh những bình luận tiêu cực dành cho Hương Giang, một số ý kiến còn tuyên bố sẽ công kích cả những thí sinh Việt Nam khác nếu họ tham gia cuộc thi trong thời gian tới. Đứng trước tình trạng này, đạo diễn nhấn mạnh rằng việc ủng hộ Ngô Bảo Ngọc và Sen Vàng không đồng nghĩa với việc phải quay lưng hay công kích Hương Giang hoặc bất kỳ thí sinh Việt Nam nào khác.

Mối quan hệ giữa Sen Vàng và Hương Giang

Để làm rõ vấn đề, đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định Hương Giang là người đồng nghiệp mà ông trân trọng. Ông cho biết mối quan hệ giữa nàng hậu và Công ty Sen Vàng vẫn luôn tốt đẹp. Chính vì vậy, ông không muốn những tranh luận liên quan đến cuộc thi sắc đẹp trở thành lý do khiến Hương Giang phải nhận những lời chỉ trích không đáng có.

Nam đạo diễn cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về việc không nên có nhiều đại diện Việt Nam cùng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng một mùa giải. Lý do là bởi phía sau mỗi thí sinh là cả một quá trình đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những kỳ vọng rất lớn từ đơn vị quản lý lẫn khán giả. Dù vậy, ông nhìn nhận MGI có quyền đưa ra thể lệ tổ chức riêng, và Sen Vàng cũng có quyền lựa chọn không tiếp tục tham gia khi thấy định hướng không còn phù hợp.

Nguồn cơn của những tranh cãi

Drama bắt đầu nóng lên khi Hoa hậu Hương Giang chia sẻ trong một buổi livestream rằng ban tổ chức MGI All Stars đang xem xét khả năng có thêm đại diện Việt Nam do Miss Universe Vietnam cử đi. Thông tin này khiến phía Sen Vàng không hài lòng vì trước đó họ đã công bố Ngô Bảo Ngọc là đại diện duy nhất của Việt Nam tại mùa giải thứ hai.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng đặt vấn đề về sự thay đổi quy định từ phía ban tổ chức quốc tế. Sau đó, ông Nawat đã xác nhận rằng từ mùa MGI All Stars thứ hai, Việt Nam có thể có nhiều đại diện tham gia.

Sự việc khiến cộng đồng mạng chia phe đối lập. Một bộ phận khán giả nghi vấn Hương Giang đã tác động đến ông Nawat khiến chủ tịch MGI thay đổi quan điểm về số lượng đại diện. Ngược lại, nhiều người cho rằng việc thay đổi quy định hoàn toàn thuộc thẩm quyền của ban tổ chức MGI, không phải là quyết định cá nhân của Hương Giang.

Ngô Bảo Ngọc nghẹn ngào dừng cuộc chơi

Tại buổi họp báo của Sen Vàng chiều 2.11, Ngô Bảo Ngọc chính thức thông báo dừng kế hoạch dự thi dù đã dành nhiều thời gian chuẩn bị. Chia sẻ về quyết định này, nàng Á hậu thừa nhận cảm thấy tiếc nuối và chạnh lòng vì đây là ước mơ cô đã nỗ lực theo đuổi trong thời gian dài. Cô đặc biệt xót xa cho công sức và sự ủng hộ của những người đã đồng hành cùng mình chuẩn bị chỉn chu cho hành trình sắp tới.

Dù không thể tiếp tục, Ngô Bảo Ngọc vẫn trân trọng những tình cảm, bài học và sự trưởng thành nhận được trong quá trình chuẩn bị. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến ông Hoàng Nhật Nam, bà Phạm Kim Dung cùng Công ty Sen Vàng vì đã tin tưởng và đồng hành.

Kết thúc chia sẻ, đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong khán giả tiếp tục dành tình cảm cho Ngô Bảo Ngọc, đồng thời đón nhận các đại diện Việt Nam khác bằng tinh thần văn minh, công bằng và tích cực. Ông cho rằng mỗi người đều có lựa chọn và hành trình riêng, nên việc không đồng tình với một quyết định không có nghĩa là được quyền công kích người khác.