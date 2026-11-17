Giải trí

Hành trình kéo dài bốn tháng của Running Man Vietnam 2026 đã chính thức khép lại vào tối 13-11. Sau hàng loạt thử thách gay cấn, Lan Ngọc và Diệu Nhi là hai thành viên cuối cùng còn trụ lại.

Tập 16 với chủ đề "Mãi là anh em siêu nhân" đã lên sóng trên kênh YouTube Forest Studio vào tối 13-11. Tập chung kết này kéo dài hơn 150 phút, đưa người xem đi từ những màn giải mã trong phòng thoát hiểm đến cuộc truy đuổi với dàn quái vật. Các thành viên của biệt đội cựu siêu nhân liên tục rơi vào tình huống bất ngờ, hoảng loạn với những phản ứng tự nhiên, dở khóc dở cười.

Để về đích, dàn cast đã phải vượt qua nhiều thử thách như phá vỡ rào cản, vượt tường và đặc biệt là màn xé bảng tên đầy kịch tính. Diệu Nhi xuất hiện với vai trò khách mời, đảm nhận vị trí thủ lĩnh để cùng biệt đội đối đầu với thế lực quái vật bí ẩn.

Trong cuộc đấu quyết định, Trấn Thành, Quang Tuấn và Liên Bỉnh Phát lần lượt bị loại, nhường lại sân chơi cuối cùng cho Lan Ngọc và Diệu Nhi. Cuối cùng, Lan Ngọc và Diệu Nhi là hai người trụ lại đến chặng cuối.