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Danh ca Minh Cảnh vừa có chuyến trở về Việt Nam để thực hiện liveshow chia tay khán giả lần cuối. Trong hành trình này, ông đã dành thời gian đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga, người bạn diễn thân thiết từng cùng ông đóng chung nhiều tuồng cải lương ngày trước.

Cuộc hội ngộ đầy tiếc nuối

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí trầm buồn khi cả hai nghệ sĩ đều không còn khỏe. Nghệ sĩ Hồng Nga hiện đã lẫn, yếu, không còn khả năng nói năng và cũng không nhớ ai. Chính vì vậy, bà không thể giao lưu cùng danh ca Minh Cảnh như mong đợi. Về phía nam danh ca, do sức khỏe yếu, ông cũng chỉ có thể ngồi hỏi thăm được vài câu, không thể trò chuyện nhiều với nữ đồng nghiệp.

Điểm chạm xúc động nhất trong buổi thăm là khi nghệ sĩ Hồng Nga nhìn chăm chăm về phía danh ca Minh Cảnh với ánh mắt nhiều tâm sự. Trong buổi gặp, ông cũng tặng nghệ sĩ Hồng Nga một khoản tiền để dưỡng bệnh.

Nỗ lực cuối cùng cho nghệ thuật

Ở tuổi 89, việc bay từ Mỹ về Việt Nam là một thử thách vô cùng vất vả đối với danh ca Minh Cảnh. Sức khỏe ông suy giảm nhiều, đi lại khó khăn, khiến ông phải ngồi xe lăn khi lên sân khấu và nằm để tiếp đón các đàn em đến thăm tại chỗ ở.

Tuy nhiên, nam danh ca vẫn quyết tâm dốc hết sức lực để thực hiện liveshow chia tay. Vào ngày 7/11, trong buổi biểu diễn cuối cùng, ekip đã diễn lại một trích đoạn vọng cổ mà ông từng hát cùng nghệ sĩ Hồng Nga từ gần 50 năm trước. Chứng kiến khoảnh khắc này, trợ lý của ông đã thốt lên: "Đau lòng quá! Thời gian trôi nhanh quá!".

Tình đồng nghiệp xuyên suốt sáu thập kỷ

Danh ca Minh Cảnh và nghệ sĩ Hồng Nga đều là những tên tuổi lớn thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương miền Nam với hơn sáu mươi năm cống hiến. Trong suốt sự nghiệp, họ từng nhiều lần đứng chung sân khấu tại các đại bản lớn và kết hợp thu âm trong những bản tân cổ giao duyên kinh điển.

Hai nghệ sĩ tạo nên sự đối trọng đặc biệt trong nghệ thuật: nếu Minh Cảnh gây ấn tượng với chất giọng ca vang rền, truyền cảm trong các vai kép chính, thì Hồng Nga lại ghi dấu ấn bằng sự sắc sảo, biến hóa đa dạng từ vai đào mùi, đào độc cho đến vai mụ và vai hài. Đến tận những năm tháng tuổi xế chiều, cả hai vẫn giữ trọn tình cảm trân trọng và gắn bó với những ký ức rực rỡ một thời cùng đứng chung dưới ánh đèn sân khấu.