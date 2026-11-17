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Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, Mai Ngọc từng là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Với ngoại hình nổi bật và phong thái nhẹ nhàng, cô gắn liền với biệt danh cô gái thời tiết. Năm 2016, Mai Ngọc được vinh danh là MC xinh đẹp nhất VTV, một cột mốc khẳng định sức hút lớn đối với khán giả. Đến năm 2019, cô chuyển sang dẫn chương trình Việt Nam hôm nay, tiếp tục xây dựng hình ảnh một biên tập viên chuyên nghiệp và chỉn chu.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang sự nghiệp là một chuyện tình kéo dài 17 năm với doanh nhân Lê Hoài Nam. Cặp đôi quen biết từ khi còn trẻ và dành khoảng 10 năm hẹn hò trước khi chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2016. Thời điểm đó, nữ MC khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được bạn trai cầu hôn lãng mạn tại New York (Mỹ). Lễ cưới sau đó diễn ra tại Hà Nội với sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Sau khi về chung một nhà, Mai Ngọc khá kín tiếng về cuộc sống hôn nhân, và hiếm khi chia sẻ hình ảnh chồng lên mạng xã hội.

Tháng 4/2024, nữ MC khiến công chúng bất ngờ khi thông báo đã chấm dứt mối quan hệ với doanh nhân Hoài Nam từ năm 2023. Mai Ngọc cho biết cuộc chia tay diễn ra nhẹ nhàng, không có con chung, không có tài sản chung và không có điều gì cần phân chia. Thông tin khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước đó, chuyện tình kéo dài gần hai thập kỷ của cô từng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Sau đổ vỡ, Mai Ngọc chọn cách làm mới bản thân bằng việc chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao và tập trung cho công việc. Những khoảnh khắc tích cực trên mạng xã hội cho thấy cô giữ tinh thần lạc quan để vượt qua biến cố. Không lâu sau, cô tìm thấy hạnh phúc mới bên doanh nhân Đặng Quốc Thắng, sinh năm 1992, kém cô 2 tuổi. Quốc Thắng xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng tại Bắc Giang cũ (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), hoạt động đa lĩnh vực từ nhà hàng, trung tâm tiệc cưới đến bất động sản và thương mại dịch vụ. Anh cũng trực tiếp tham gia quản lý các hoạt động kinh doanh của gia đình.

Tháng 11/2024, Mai Ngọc và Quốc Thắng chính thức đăng ký kết hôn. Đến ngày 27/12/2024, cặp đôi tổ chức lễ gia tiên và tiệc tại nhà trai ở Bắc Giang với sự tham gia của người thân cùng một số bạn bè thân thiết. Trước đó, nữ MC chủ động giữ kín kế hoạch tổ chức hôn lễ. Cuối năm 2024, cô bày tỏ mong muốn có một cuộc sống bình dị bên người đàn ông vừa là bạn đời, vừa là người bạn có thể đồng hành và sẻ chia, và cho rằng mình xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ, bình yên.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi tháng 1/2025, thông tin Mai Ngọc mang thai con đầu lòng khiến khán giả quan tâm. Trong giai đoạn này, cô hạn chế các hoạt động truyền hình để tập trung chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị đón thành viên mới. Tháng 4/2025, Mai Ngọc chính thức hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 35, đặt tên thân mật là Panda.

Việc làm mẹ lần đầu đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn luôn được lên kế hoạch chặt chẽ và nguyên tắc của Mai Ngọc. Từ một MC quen với lịch trình ghi hình dày đặc, cô dần thích nghi với nhịp sống xoay quanh bữa ăn, giấc ngủ và các cột mốc phát triển của con. Mai Ngọc chủ động giảm nhịp độ công việc để dành thời gian cho con trai trong những năm tháng đầu đời, mong muốn xây dựng nền tảng tốt nhất cho bé trước khi quay lại với sự nghiệp.

Hiện tại, dù được chồng yêu thương và ủng hộ, Mai Ngọc vẫn trực tiếp đảm nhận phần lớn việc chăm sóc con vì Quốc Thắng bận rộn với công việc kinh doanh. Cô xem đây là khoảng thời gian quý giá để tận hưởng hành trình làm mẹ. Đến năm 2026, ở tuổi 36, Mai Ngọc không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình. Cô ưu tiên chăm sóc gia đình và đồng hành cùng con trai, tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp.