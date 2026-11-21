Giải trí

Giữa tháng 11 vừa qua, Á hậu Thảo Nhi Lê đã chia sẻ khoảnh khắc cực ngọt khi được bạn trai Romain Leclef quỳ gối cầu hôn trong chuyến du lịch tại Phuket, Thái Lan. Trong video, người đẹp diện váy trắng quyến rũ, cùng hôn phu khiêu vũ bên hồ bơi trước khi nhận lấy chiếc nhẫn cầu hôn trong sự xúc động. Thảo Nhi Lê cho biết đây vốn là chuyến đi ngẫu hứng mừng sinh nhật tuổi 32 của cô, dù thời tiết Phuket lúc đó không thuận lợi với mưa bão, nhưng đúng khoảnh khắc Romain ngỏ lời, trời bất ngờ dịu xuống.

Đúng là định mệnh, vì vị hôn phu Romain Leclef không chỉ là một doanh nhân thế hệ 8X mà còn là người kế thừa đời thứ 7 của một gia tộc có truyền thống làm nước hoa hơn 200 năm tại Pháp. Về học vấn, anh chàng này sở hữu profile cực 'khủng' khi tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne vào năm 2010 và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại HEC Paris ba năm sau đó. Hiện tại, Romain đang là Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại một tập đoàn cung cấp bao bì kỹ thuật và giải pháp đóng gói cho ngành dược phẩm, mỹ phẩm, và đã sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ năm 2014.

Từ đối tác công việc đến tình yêu chân thành

Thảo Nhi Lê và Romain quen nhau vào cuối năm 2023 thông qua một sự kiện tại TP HCM. Ban đầu, cả hai chỉ dừng lại ở mức quan hệ xã giao và trở thành đối tác trong công việc. Thậm chí, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2022 từng tiết lộ Romain không phải mẫu người khiến cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, sau quá trình tiếp xúc, trò chuyện và cùng thực hiện các dự án, Thảo Nhi Lê dần nhận ra sự chân thành, kiên nhẫn và cách quan tâm của anh, từ đó cả hai nảy sinh tình cảm.

Cuộc sống tự lập và hành trình chinh phục vương miện

Ít ai biết rằng, đằng sau hình ảnh một fashionista sang chảnh, thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh táo bạo và tham dự sự kiện xa hoa, Thảo Nhi Lê từng có thời gian làm nhiều công việc phổ thông để tự trang trải. Sinh năm 1994 tại Đức, cô bắt đầu đi phát báo và làm bồi bàn tại các nhà hàng, quán cà phê từ năm 14-15 tuổi để có tiền mua sắm, đi chơi và cân bằng với việc học. Thảo Nhi Lê khẳng định mình không phải rich kid, dù không thiếu thốn nhưng cô không được đáp ứng mọi mong muốn và sớm hình thành ý thức tự chủ vì bố mẹ từng gặp nhiều khó khăn khi sang Đức lập nghiệp.

Trước khi về Việt Nam phát triển sự nghiệp, cô theo học ngành Dệt may và Bán lẻ Thời trang Quốc tế tại Đại học Reutlingen (Đức). Khi trở về quê hương, Thảo Nhi Lê nhanh chóng thu hút chú ý nhờ gu thẩm mỹ hiện đại, chiều cao 1,68 m cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh, tiếng Đức lưu loát. Cô hoạt động năng nổ với vai trò người mẫu ảnh, influencer và từng 3 năm liên tiếp (từ 2020 đến 2022) lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố, trong đó năm 2022 đứng vị trí thứ 57.

bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2022 khi cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với phong thái tự tin và tư duy độc lập, Thảo Nhi Lê đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1, trở thành một trong những gương mặt được khán giả quan tâm nhất sau cuộc thi.