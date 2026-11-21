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Dự án điện ảnh Đất Đỏ của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã chính thức bước vào giai đoạn ghi hình sau một thời gian chuẩn bị. Tại lễ khai máy diễn ra ngày 17/11, đoàn phim công bố dàn diễn viên tham gia bao gồm NSƯT Ngọc Hiệp cùng nhiều gương mặt trẻ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình tò mò nhất chính là danh tính diễn viên đảm nhận vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu vẫn được nhà sản xuất giữ kín tuyệt đối.

Trong những hình ảnh giới thiệu dàn diễn viên tại lễ khai máy, nhà sản xuất thậm chí còn che mặt nữ diễn viên đóng vai chính. Cách công bố kiểu 'teasing' này khiến danh tính người tái hiện hình tượng chị Sáu trên màn ảnh trở thành tâm điểm gây tò mò cho toàn bộ dự án.

Áp lực từ đề tài lịch sử

Vì là phim về một nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng lớn, dàn diễn viên trẻ trong phim đều chia sẻ cảm giác háo hức xen lẫn áp lực. Diễn viên Bùi Hồng Nhật Hà cho biết cô đã dành nhiều tuần tập luyện để chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh đầu tay này. Với cô, đây là một bước ngoặt lớn trong hành trình làm nghề. Nhật Hà thừa nhận từ lúc nhận thông báo trúng vai đến ngày khai máy, cô vẫn luôn xúc động và ý thức rõ những thử thách phía trước. Cô chia sẻ: "Có hồi hộp, có háo hức, có cả những áp lực và kỳ vọng cho một hành trình hoàn toàn mới, một bước ngoặt lớn của tôi".

Trong khi đó, diễn viên Nguyễn Đình Khang xem Đất Đỏ là cơ hội để khám phá những nhân vật mới. Anh cho biết mỗi khi bắt đầu dự án đều thấy hồi hộp vì mỗi nhân vật lại mang một câu chuyện và cuộc đời khác nhau. Khang thừa nhận biết trước mắt sẽ có nhiều điều phải học, phải cố gắng và nhiều thử thách chờ đón, nhưng anh trân trọng điều này vì những trải nghiệm đó giúp bản thân trưởng trưởng thành hơn qua từng vai diễn.

Nguyễn Khánh My cũng xác nhận sự góp mặt trong bộ phim và bày tỏ sự trân trọng khi được tham gia vào câu chuyện về nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Cuộc tuyển chọn diễn viên cho vai chính

Trước khi khai máy, Đất Đỏ đã tổ chức một đợt tuyển chọn diễn viên quy mô lớn với sự quan tâm của khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký casting trực tuyến. Trong danh sách những gương mặt trẻ tiềm năng xuất hiện tại buổi casting có Kiều Chinh, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Lâm Thanh Mỹ, Kim Khánh (Kaycee), Hạo Khang, Ngân Chi và Lily Chen.

Để tìm ra người phù hợp nhất cho vai chị Võ Thị Sáu, đoàn phim đưa ra yêu cầu rất khắt khe: nữ diễn viên phải trong độ tuổi từ 13 đến 19, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, ánh mắt kiên trung. Vai diễn này đòi hỏi thể hiện hành trình trưởng thành từ hồn nhiên đến bản lĩnh của nhân vật.

Nhà sản xuất Hoàng Quân nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết khi tìm kiếm diễn viên không nằm ở ngoại hình mà là nội tâm. Theo ông, diễn viên cần có sự trong trẻo của tuổi trẻ nhưng đồng thời phải sở hữu sức mạnh tinh thần lớn. Ông giải thích rằng Võ Thị Sáu là một hình tượng đặc biệt, vừa nữ tính, đời thường, nhưng lại mang khí chất phi thường khi đối diện với cái chết.

Phim Đất Đỏ dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2027, thời điểm trùng với kỷ niệm 75 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Liệu gương mặt 'bí ẩn' kia có đáp ứng được kỳ vọng của khán giả không đây?