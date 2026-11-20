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Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh một cô bé dân ca kín đáo, Phương Mỹ Chi đang khiến khán giả ngỡ ngàng khi thực hiện một cú 'lột xác' rõ rệt. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở định hướng âm nhạc mà còn thể hiện cực kỳ đậm nét trong phong cách thời trang đời thường.

Điểm nhấn gây bão chính là loạt ảnh mới nhất mà nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân. Tạm biệt những bộ cánh nữ tính, an toàn trước đây, Phương Mỹ Chi chọn cho mình những trang phục trẻ trung và năng động hơn hẳn. Đặc biệt, nữ ca sĩ khéo léo khoe vòng eo thon gọn, cho thấy một diện mạo táo bạo và tự tin hơn rất nhiều. Netizen nhanh chóng để lại những lời khen có cánh, cho rằng cô nàng ngày càng trưởng thành và biết cách làm mới hình ảnh cá nhân để không bị đóng khung.

Thực ra, loạt ảnh này là cách Phương Mỹ Chi chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn với người hâm mộ trong thời gian nghỉ ngơi. Sau một quãng thời gian dài vùi mình vào các dự án nghệ thuật, đầu tư cho sản phẩm âm nhạc và xuất hiện liên tục tại những chương trình lớn với lịch trình dày đặc, cô nàng quyết định dành thời gian để tận hưởng cuộc sống và nạp lại năng lượng.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình 'hóng' nhất không chỉ là nhan sắc của Chi, mà là phản ứng từ phía Bảo Định. Nam diễn viên đã âm thầm để lại một lượt thả tim dưới bài đăng của nữ ca sĩ. Dù chỉ là một tương tác nhỏ xíu trên mạng xã hội, nhưng với những 'thuyền viên' đang nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi này, đây chẳng khác nào một tín hiệu gây chấn động. Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú và hy vọng cả hai sẽ sớm có thêm cơ hội hợp tác trong các dự án nghệ thuật sắp tới.

Nguồn cơn của sự 'đẩy thuyền' này bắt nguồn từ màn kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong sản phẩm này, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai một cặp đôi với nhiều phân cảnh ngọt ngào, tình tứ. Chính sự tương tác tự nhiên và ăn ý trên màn ảnh đã khiến người xem không thể rời mắt và bắt đầu tò mò về mối quan hệ thực sự của họ ngoài đời.

Nhưng mà khoan, hãy bình tĩnh! Dù tương tác trên mạng xã hội là có, màn phối hợp trong MV là cực mượt, nhưng tất cả vẫn chưa phải là bằng chứng cho một mối quan hệ yêu đương. Cả Phương Mỹ Chi và Bảo Định đều chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Vì vậy, mọi đồn đoán hiện tại chỉ dừng lại ở mức độ yêu thích và mong đợi từ phía fan hâm mộ mà thôi.

Nhìn rộng ra, ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có những bước chuyển mình đầy ấn tượng. Từng gây sốt từ chương trình Giọng hát Việt nhí, cô không chọn an toàn trong vùng dân ca thuần túy mà chủ động thử nghiệm nhiều màu sắc mới, kết hợp chất liệu dân gian với các yếu tố hiện đại. Sự táo bạo này còn được đẩy lên cao hơn khi cô tham gia Sing! Asia, mang văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng giọng hát nội lực và khả năng trình diễn chuyên nghiệp.

Không chỉ thay đổi về nghệ thuật, Phương Mỹ Chi giờ đây cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ đời tư. Từ chuyện công việc, đi chơi với bạn bè cho đến những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, mọi thứ đều được cập nhật thường xuyên. Có thể thấy, việc thay đổi phong cách thời trang trẻ trung hiện tại là một phần trong hành trình trưởng thành, thể hiện sự tự tin khi dám thử nghiệm những điều mới mẻ của nữ ca sĩ.