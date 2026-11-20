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Emily là một nữ nghệ sĩ vừa đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau 11 năm thông qua album solo đầu tay mang tên TWINFLAME. Với cô, cột mốc 30 tuổi là một khoảng thời gian đặc biệt và đẹp đẽ khi cô quyết định công khai việc đã kết hôn với BigDaddy và có hai con vào đúng ngày mùng một Tết. Sự kiện này diễn ra cùng thời điểm cặp đôi ra mắt bản hit Mượn Rượu Tỏ Tình.

Thay đổi về tư duy và lối sống

Khi nhìn lại những năm 30, Emily thừa nhận mình đã mất đi cuộc sống độc thân, nhưng cô hoàn toàn biết ơn vì điều đó. Việc có chồng, con và một gia đình nhỏ được cô coi như một món quà. Đặc biệt, Emily xem hai con là những người thầy giúp cô học thêm nhiều điều mới và thay đổi bản thân tích cực hơn.

Một thay đổi rõ rệt khác là thái độ đối với việc chăm sóc sức khỏe. Nếu ở tuổi 20, Emily gần như không tập luyện vì khi đó cơ thể tự vào form và không bị mập, thậm chí cô từng thấy tập gym rất chán vào năm 2014. Tuy nhiên, hiện tại cô dành từ một đến hai tiếng mỗi ngày để vận động. Lịch trình của cô bao gồm yoga lúc 5 giờ sáng, sau đó là pilates, pickleball hoặc nhảy.

Emily chia sẻ rằng cô chăm tập vì sợ eo không thon mặc croptop không đẹp, và việc tập luyện còn mang lại năng lượng, sự vui vẻ và yêu đời. Quan trọng hơn, vận động giúp cô rèn luyện sự kiên nhẫn và bình tĩnh khi đối mặt với mọi người hoặc giải quyết vấn đề, thay vì phản ứng tức thì hoặc thể hiện thái độ ngay lập tức như thời còn trẻ.

Hành trình âm nhạc với TWINFLAME

Album TWINFLAME gồm tám bài hát, mô tả những sắc thái cảm xúc của một người phụ nữ trong tình yêu: vừa dịu dàng, nhẹ nhàng, sôi nổi nhưng vẫn giữ được sự tự chủ và tự tin. Ban đầu, Emily chỉ định ra một single để đánh dấu sự trở lại, nhưng vì cảm thấy một vài bài hát không đủ để kể hết câu chuyện của mình nên cô đã quyết định thực hiện trọn vẹn một album.

Đối với sản phẩm này, Emily không quá áp lực về số liệu hay lượt xem vì cô tin rằng con số không hoàn toàn phản ánh chất lượng của một ca khúc. Dù vậy, cô vẫn cố gắng cân bằng giữa việc làm nghệ thuật và mong muốn sản phẩm được khán giả đón nhận.

Trong album, ca khúc Như Trong Phim là màn kết hợp với BigDaddy, nói về một tình yêu bền vững bất chấp thời gian và khoảng cách. Ngoài ra, cô cũng giới thiệu bài Phần tối trong anh (sáng tác của Vy Thăng) thuộc thể loại Pop R&B. Bài hát này khai thác những góc khuất không hoàn hảo của con người mà chỉ những người thực sự yêu nhau mới nhìn thấy và chấp nhận.

Những phiên bản của bản thân

Khi được hỏi về phiên bản mình muốn giữ lại nhất trong 10 năm qua, Emily trân trọng tính cách tự tin và ít suy nghĩ, giúp cô luôn làm đến cùng những điều mình thích. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận sự thay đổi trong cách giao tiếp: nếu ngày xưa cô thích gây ấn tượng mạnh, thì hiện tại cô muốn trở thành một người mang lại cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh.

Ở tuổi 37, Emily không còn đặt nặng việc mình phải đạt được điều gì tương ứng với độ tuổi. Với cô, điều quan trọng nhất là cảm thấy đủ sẵn sàng để thực hiện những điều mình yêu thích, giống như cách cô đã sẵn sàng công khai gia đình vào năm 30 tuổi.