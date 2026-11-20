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Phim hoạt hình "Ma mút con vượt kỷ băng hà" chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/11/2026. Điểm nhấn của phiên bản tiếng Việt nằm ở dàn diễn viên lồng tiếng giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến một thế giới nhân vật sống động và đa sắc màu.

Dàn diễn viên lồng tiếng giàu kinh nghiệm

Huyền Chi là một trong những cái tên nổi bật khi đảm nhận cùng lúc hai vai: vẹt và cá sấu mẹ. Với kinh nghiệm từng góp giọng trong các tác phẩm quen thuộc như "Thủ lĩnh thẻ bài", "Thám tử lừng danh Conan" và "Doraemon", cô tận dụng sở trường biến hóa để tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa các nhân vật. Khả năng chuyển đổi linh hoạt từ nét dịu dàng, đáng yêu sang phong cách mạnh mẽ, cá tính giúp Huyền Chi xử lý mượt mà thử thách đóng hai vai trong cùng một bộ phim.

Hồ Tiến Đạt hóa thân thành nhân vật chim hồng hạc. Anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều thương hiệu anime và hoạt hình đình đám như "7 viên ngọc Rồng", "Pokémon", "One punch man" cũng như "Thám tử lừng danh Conan" và "Doraemon". Vai diễn lần này đặc biệt thú vị khi yêu cầu Hồ Tiến Đạt vừa phải ca hát, vừa thể hiện phong thái của một nhạc trưởng. Điều này đòi hỏi nam diễn viên phải kết hợp nhuần nhuyễn kỹ năng lồng tiếng với khả năng âm nhạc để tạo nên phong thái riêng biệt cho nhân vật.

Trần Vũ đảm nhận vai Hải Mã. Trước đó, anh đã tích lũy nhiều trải nghiệm khi tham gia lồng tiếng cho "One piece", "Pokémon", "Làng Xì Trum" và "Thám tử lừng danh Conan". Chính những trải nghiệm này giúp Trần Vũ phát huy khả năng diễn xuất bằng giọng nói, tìm ra cách thể hiện phù hợp nhất với đặc điểm và sắc thái riêng của từng nhân vật trên màn ảnh.

Những gương mặt lần đầu lồng tiếng

Bên cạnh những tên tuổi chuyên nghiệp, "Ma mút con vượt kỷ băng hà" còn là nơi để DatKaa, Phát Huy T4 và diễn viên Ngọc Tưởng trải nghiệm cảm giác lần đầu khám phá khả năng diễn xuất bằng giọng nói trong một bộ phim hoạt hình. Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ lồng tiếng kỳ cựu và những gương mặt mới này đã bổ sung nhiều màu sắc, tạo nên sự đa dạng trong cách xây dựng thế giới nhân vật cho phiên bản tiếng Việt.