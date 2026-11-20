Danh tiếng quốc tế của Elounda có được là nhờ tầm nhìn của Spyros Kokotos và ba khách sạn biểu tượng: Elounda Mare, Porto Elounda và Elounda Peninsula.

Elounda Mare là đơn vị tiên phong với các bungalow có hồ bơi riêng. Năm 1992, Porto Elounda đã giới thiệu các phòng có hồ bơi riêng và sân golf khách sạn đầu tiên tại Crete. Trong khi đó, Elounda Peninsula nổi bật với những biệt thự ven biển độc đáo, đi kèm hồ bơi riêng và khu vườn rộng lớn.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson và Andrea Bocelli chỉ là một vài trong số những tên tuổi nổi tiếng từng gắn liền với Elounda.

Ngày nay, Six Senses Spa, nhà hàng Il Borro Tuscan Bistro của gia đình Ferragamo và Sumosan hoàn thiện thêm trải nghiệm tại đây.

Elounda: nơi sang trọng tinh tế giao thoa với nét truyền thống chân thực của Crete.

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