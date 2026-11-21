Giải trí

Minh Hằng vốn nổi tiếng trong showbiz Việt không chỉ bởi ngoại hình mà còn nhờ gu thời trang ngày càng thăng hạng. Dù đã ở tuổi U40 và là mẹ một con, nữ ca sĩ vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc cùng phong cách ăn mặc linh hoạt, từ nữ tính, thanh lịch cho đến cá tính, thời thượng, tạo nên những công thức phối đồ mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng để nâng tầm visual.

Bí kíp layering cho mùa lạnh khi vi vu nước ngoài

Khi dạo chơi tại trời Tây, Minh Hằng đã chứng minh khả năng phối đồ mùa đông vừa nịnh mắt vừa thời thượng. Để có một set đồ không bị đơn điệu, cô lựa chọn áo khoác dáng lửng màu kem nhã nhặn kết hợp cùng quần ống rộng màu xám đậm và sneaker trắng năng động. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là chi tiết layer vạt ren đen bất đối xứng mặc bên trong, giúp tổng thể trở nên quyến rũ và cá tính hơn, tạo hiệu ứng hack dáng hiệu quả cho những ngày lạnh.

Một gợi ý khác cho những ngày cần sự ấm áp nhưng vẫn muốn giữ vẻ sang chảnh là không thể thiếu áo khoác lông trong tủ đồ. Để diện món đồ này mà không bị trông già dặn, Minh Hằng áp dụng cách mix cùng áo trắng cổ cao ôm sát bên trong, kết hợp với quần ống suông hoặc chân váy. Để hoàn thiện diện mạo thời thượng, cô nhấn nhá thêm một chiếc mũ nồi đen và kính râm, tạo nên một tổng thể vừa giữ ấm tốt vừa cực kỳ sành điệu.

Cách phối màu ngọt ngào và trẻ trung

Không chỉ trung thành với các tông màu trung tính, Minh Hằng còn cân đẹp những gam màu nổi bật. Với phong cách trẻ trung, cô lựa chọn mẫu áo dài tay dáng ôm tông hồng ngọt ngào, làm điểm nhấn bằng chất liệu xuyên thấu và họa tiết trái tim đan xen. Để tăng thêm sự tinh tế và cuốn hút, cô phối thêm bra hoặc áo hai dây croptop bên trong.

Để cân bằng nét nữ tính của chiếc áo hồng, nữ ca sĩ kết hợp cùng quần jeans ống suông năng động. Sự đồng điệu trong màu sắc được thể hiện qua việc lựa chọn phụ kiện là túi bucket và sneaker cùng tông hồng, tạo nên một set đồ vừa thời thượng vừa tràn đầy năng lượng.

Xu hướng đồ lụa phối ren và blazer thanh lịch

Bắt kịp cơn sốt đồ lụa phối ren, Minh Hằng đã khéo léo lựa chọn một chiếc váy hai dây chất liệu lụa mềm mại với chi tiết viền ren ở cổ và vạt bất đối xứng. Để tiết chế sự gợi cảm của lụa và tránh cảm giác rườm rà, cô layer bên ngoài một chiếc blazer đen đứng phom phối cùng quần jeans. Cách phối này mang lại vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự sang chảnh. Cuối cùng, túi xách và kính râm tông đen được sử dụng để chốt lại một tổng thể hiện đại và thanh lịch.

Công thức phối đồ tối giản nhưng tôn dáng

Với những buổi dạo phố không cần cầu kỳ, Minh Hằng gợi ý bản phối tập trung vào việc tôn vinh vóc dáng. Cô sử dụng áo hai dây dáng corset đứng phom với hàng khuy chạy dọc và gấu vạt nhọn, giúp khoe khéo vòng eo thon gọn. Để tạo sự đối lập và mang lại vẻ ngoài bụi bặm, cô kết hợp cùng quần jeans ống rộng rách gối. Sự kết hợp này không chỉ giúp hack chân hiệu quả mà còn mang lại diện mạo trẻ trung, hút mắt mà không tốn quá nhiều thời gian mix match.

Nhìn chung, dù là phong cách nào, Minh Hằng luôn biết cách tạo điểm nhấn và khéo léo tôn lên những ưu điểm của cơ thể, biến mỗi lần xuất hiện thành một bài học thời trang cho chị em.