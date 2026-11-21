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Trailer phim Bắt cá ba tay vừa ra mắt hé lộ câu chuyện về Yên (Thúy Ngân đóng), một cô gái đứng trước quyết định táo bạo trong tình cảm khi cùng lúc hẹn hò với ba người cũ.

Anh chàng Phong (Ngô Kiến Huy) ghi điểm bằng sự ấm áp, duyên dáng với những câu thả thính ngọt ngào. Trong khi đó, Minh (Otis) lại mang đến năng lượng trẻ trung, luôn sẵn sàng dành thời gian cho đàn chị. Ngược lại với hai đối thủ, Tùng (Steven Nguyễn) không dùng lời lẽ ngôn tình mà chinh phục Yên bằng sự tinh tế của một người đàn ông từng trải, chẳng hạn như âm thầm đưa cô đi xem triển lãm đúng ý muốn.

Nhưng đời không như là mơ, việc 'một chân đạp ba thuyền' khiến Yên rơi vào những tình huống dở khóc dở cười và làm căng thẳng thêm mối quan hệ với mẹ (nghệ sĩ Khánh Huyền). Đỉnh điểm là màn 'bốn mặt một lời' khi sự thật bị phơi bày. Yên bật khóc nức nở trước những lời chất vấn, đặc biệt là câu nói chí mạng của Tùng: "Em xin lỗi vì bị phát hiện chứ em chưa biết mình sai chỗ nào".

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Thúy Ngân sau hơn ba năm. Đạo diễn Như Trang chia sẻ Yên nhìn qua có vẻ là một 'trap girl chính hiệu' nhưng thực chất lại mang nhiều tổn thương và góc khuất. Vai diễn này là thử thách để Thúy Ngân chứng minh khả năng biến hóa từ những phân đoạn hài hước đến những cảnh nặng tâm lý.