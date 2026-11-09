Tiến Luật than vãn làm nhân viên cho Thu Trang 10 năm mà lương không tăng

Giải trí

Nhân dịp Thu Trang Entertainment kỷ niệm 10 năm thành lập, Tiến Luật không chọn cách chúc mừng trang trọng mà quyết định 'bóc phốt' bà xã kiêm sếp lớn ngay trên trang cá nhân. Nam diễn viên hài hước chia sẻ rằng mình đã làm nhân viên cho Thu Trang suốt 10 năm qua, nhưng dù có chế độ 'đãi ngộ' đặc biệt là ăn ngủ cùng chủ tịch, thậm chí đấm bóp mát xa mỗi ngày, thì mức lương vẫn đứng im một chỗ.

Tiến Luật không quên gửi lời nhắn nhủ đầy 'bi thương' đến vợ: "Mẹ nó ơi! 10 năm rồi, em hiểu lòng Anh nha!". Trước màn than thở này, cư dân mạng chỉ biết bật cười vì quá quen với 1001 kịch bản xin thêm sinh hoạt phí hằng ngày của nam diễn viên. Có vẻ như đây lại là một chiêu nịnh vợ tinh tế để Tiến Luật hy vọng được tăng lương.

Nỗi khổ của người làm việc không lương

Không chỉ than vãn trên mạng xã hội, Tiến Luật từng chia sẻ câu chuyện làm việc không lương trong một lần trò chuyện khi quảng bá phim Nụ Hôn Bạc Tỷ. Khi được hỏi về áp lực khi vừa là đồng nghiệp, vừa là vợ chồng với Thu Trang, anh thừa nhận mình gặp rất nhiều áp lực, nhưng điều lớn nhất chính là việc không được nhận lương.

Nam diễn viên tự nhận mình có lẽ là diễn viên đầu tiên tại TP.HCM đi làm mà chỉ được ăn cơm ngày ba bữa và tối về ngủ cùng giám đốc sản xuất. Những chia sẻ đầy tính giải trí này cho thấy sự thoải mái và hài hước trong mối quan hệ công việc lẫn tình cảm của cặp đôi.

Hành trình từ hậu đài đến tổ ấm hạnh phúc

Thu Trang và Tiến Luật đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ, bắt đầu từ khi cùng làm việc tại một sân khấu. Thời điểm đó, Tiến Luật chưa chính thức theo đuổi diễn xuất mà chủ yếu làm công việc hậu đài và phát tờ rơi để kiếm sống. Qua những lần tiếp xúc trong công việc, cả hai dần trở nên thân thiết, có cơ hội diễn chung rồi nảy sinh tình cảm.

Một chi tiết đáng quý là khi gia đình Thu Trang gặp khó khăn về kinh tế, Tiến Luật đã luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ và cùng bạn gái vượt qua những ngày tháng chật vật. Đến năm 2011, cặp đôi chính thức kết hôn và đón con trai đầu lòng Andy vào năm 2015. Đặc biệt, đầu năm 2026, cả hai khiến khán giả bất ngờ khi công khai thông tin gia đình có thêm cặp song sinh.

Bí kíp giữ lửa hôn nhân suốt 11 năm

Sau 11 năm bên nhau, Thu Trang và Tiến Luật vẫn duy trì sự gắn bó, cùng hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cặp đôi luôn sánh đôi và thoải mái thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Thu Trang cho rằng tình yêu thôi là chưa đủ mà cần có niềm tin, sự kiên nhẫn và khả năng cùng nhau đối diện thử thách. Nữ diễn viên tâm sự rằng dù không chắc về định nghĩa tình yêu đích thực, nhưng điều giữ cho cô và 'Kép Già' bền chặt chính là sự thấu hiểu, cùng khóc, cùng chia sẻ cái khổ và trách nhiệm. Với Thu Trang, quyết định ở bên 'dân chơi' này từ 11 năm trước không sai.