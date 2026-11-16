Thủy Tiên quay trở lại Vpop và màn đáp trả 'vô tri' trước tin đồn chia tay

Giải trí

Tháng 8/2026, Thủy Tiên chính thức phát hành ca khúc mang tên Chấp niệm. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau khoảng 6 năm gần như rút khỏi Vpop. Đáng chú ý, ca khúc này do chính Thủy Tiên sáng tác và chỉ được ra mắt dưới dạng lyric video thay vì một MV đầu tư quy mô lớn. Dù sản phẩm lần này chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ hay gây sốt, nhưng việc ra mắt bài hát cho thấy nữ ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa với đam mê âm nhạc.

Tín hiệu từ những công việc quen thuộc

Không dừng lại ở âm nhạc, đến tháng 10, Thủy Tiên tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng tải nội dung quảng cáo cho một nhãn hàng trên trang cá nhân. Thú thật, với nhiều nghệ sĩ khác, việc nhận job quảng cáo là chuyện bình thường như cân đường bỏ muối. Thế nhưng, với một người đã dành quãng thời gian dài sống kín tiếng và hạn chế xuất hiện như Thủy Tiên, hành động này lại mang ý nghĩa khác. Việc chủ động quay lại với những công việc quen thuộc là tín hiệu cho thấy cô đang từng bước tìm lại nhịp sống và công việc theo cách riêng của mình.

Điểm cộng ở đây là Thủy Tiên không chọn cách tái xuất ồn ào. Cô không chạy show sự kiện dày đặc, cũng chẳng tạo ra những chiến dịch truyền thông rầm rộ để 'câu view'. Chỉ một ca khúc mới, một bài đăng quảng cáo hay vài tương tác đời thường cũng đủ để tên tuổi cô được nhắc đến trở lại. Phải công nhận là sau nhiều năm, Thủy Tiên vẫn sở hữu một lượng khán giả quan tâm sát sao đến mọi động thái của mình.

Đối mặt với tin đồn chia tay bằng sự hài hước

Trong khi Thủy Tiên dần quay lại với công việc, thì chuyện hôn nhân giữa cô và cựu tiền đạo Lê Công Vinh lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Đỉnh điểm là khi một khán giả để lại bình luận cho rằng cặp đôi đã chia tay. Lần này Thủy Tiên đáp trả cực kỳ 'tỉnh' và có phần hài hước: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Câu trả lời ngắn gọn, có phần hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước đó, Lê Công Vinh cũng từng lên tiếng về những tin đồn tương tự và cho biết gia đình anh đã nhiều lần phải đối diện với những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Cần làm rõ là phản hồi của Thủy Tiên không phải là một thông báo xác nhận chia tay chính thức. Tuy nhiên, cách cô đối diện với bình luận nhạy cảm cho thấy nữ ca sĩ không muốn để những suy diễn trên mạng dẫn dắt đời tư. Cô chọn cách trả lời nhẹ nhàng, không tranh cãi kéo dài và nhất quyết không biến chuyện cá nhân thành một cuộc đối đầu với khán giả.

Có thể thấy, sau những biến động và thời gian sống kín tiếng, Thủy Tiên đang lựa chọn một cách xuất hiện rất khác. Cô không còn áp lực phải chứng minh mình vẫn nổi tiếng bằng lịch trình dày đặc, cũng chẳng nhất thiết phải tìm lại hào quang rực rỡ như xưa. Việc tiếp tục làm nhạc, nhận quảng cáo và chủ động tương tác với công chúng đã là những bước đi rất đáng ghi nhận. Thủy Tiên chọn bước tiếp không bằng một cú nổ gây chấn động, mà bằng cách quay về với những điều mình từng yêu thích. Dù con đường phía trước có thể không đưa cô trở lại vị trí đỉnh cao như trước, nhưng việc làm nghề và chủ động lựa chọn cuộc sống sau 6 năm thay đổi là một tín hiệu tích cực.

Liệu đây có phải là khởi đầu cho một cuộc 'comeback' rầm rộ hơn trong tương lai không nhỉ?