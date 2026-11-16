Lan Phương 'đi trốn' một mình đến Đà Nẵng trong ngày

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Lan Phương vừa khiến dân tình chú ý khi chia sẻ về một chuyến đi đầy ngẫu hứng đến Đà Nẵng. Điều thú vị là đây chẳng phải một chuyến công tác hay kỳ nghỉ được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Nữ diễn viên quyết định mua vé máy bay chuyến sáng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và quay trở về ngay trong chiều cùng ngày.

Chuyến đi không lịch trình

Thay vì check-in những địa điểm nổi tiếng hay tận hưởng dịch vụ xa hoa, mục đích của Lan Phương đơn giản là tạm rời xa những bộn bề thường nhật. Cô muốn thoát khỏi những áp lực công việc và trách nhiệm hằng ngày để thực sự dành thời gian cho bản thân.

Trong suốt hành trình, Lan Phương không hề đặt ra một lịch trình cụ thể nào. Cô chọn cách tận hưởng sự chậm rãi bằng việc tìm một quán cà phê, thưởng thức một đĩa bánh bột lọc, uống một cốc cà phê và hít hà không khí trong lành. Với một người vốn bận rộn, những trải nghiệm bình thường này lại trở thành điều đặc biệt.

Không làm việc, không điện thoại

Điểm đáng nói nhất là Lan Phương lựa chọn không làm việc và tuyệt đối không liên lạc qua điện thoại trong khoảng thời gian riêng tư này. Nữ diễn viên muốn được ngồi một mình, cảm nhận không khí tự nhiên mà không phải suy nghĩ về những trách nhiệm đang chờ đợi phía sau.

Trong đoạn video chia sẻ, người xem thấy Lan Phương ngồi trên ô tô, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng và gió trời. Giữa khung cảnh đường phố Đà Nẵng với hàng cây xanh và bầu trời trong trẻo, cô viết: "Tạm buông trách nhiệm ra khỏi vai, để được thở, để được cảm nhận chính mình". Cách đối diện với áp lực này của Lan Phương nhận được nhiều sự đồng cảm, bởi trong cuộc sống hiện đại, việc có vài tiếng đồng hồ hoàn toàn cho riêng mình là điều cực kỳ đáng quý.

Từ 'Cô gái xấu xí' đến những vai diễn biến hóa

Lan Phương vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh Việt. Tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng qua vai Mai Lan trong tác phẩm Cô gái xấu xí.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dự án khác nhau. Trong Nàng dâu order và Gia đình mình vui bất thình lình, cô thể hiện sự linh hoạt. Đặc biệt là vai Hà trong Gia đình mình vui bất thình lình với tính cách hoạt bát, trẻ con, thường xuyên tạo ra các tình huống hài hước. Ngược lại, với vai Vân Khánh trong Thương ngày nắng về, cô lại cho thấy khả năng xử lý những nhân vật có số phận nhiều biến động và giàu cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở các vai diễn gần gũi, Lan Phương còn dũng cảm thử sức với thể loại kinh dị qua Tết ở làng Địa Ngục và Kẻ ăn hồn. Trong đó, nhân vật Thập Nương với tạo hình kỳ dị cùng nội tâm phức tạp được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.

Việc một nghệ sĩ đa năng, luôn thay đổi màu sắc trên màn ảnh như Lan Phương biết dành thời gian lắng nghe bản thân đã mang đến cho công chúng một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của cô ngoài đời thực.