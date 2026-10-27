Thúy Ngân kể chuyện 'vượt sướng' khi làm lính Trường Sa: Như một giấc mơ đẹp

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Tại buổi fan meeting diễn ra tối 25-10 tại TP.HCM, diễn viên Thúy Ngân đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Dù đã rời chương trình khoảng hai tháng, cô cho biết những cảm xúc về chuyến đi này vẫn còn nguyên vẹn. Với Thúy Ngân, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là thành quả từ nỗ lực của cả ê kíp cũng như sự hỗ trợ tận tình từ các chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Cô đặc biệt trân trọng tình cảm gần gũi khi kể rằng sau hơn hai tháng trở về đất liền, vẫn có những chiến sĩ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và động viên mình. Thúy Ngân thừa nhận bản thân rất mong chờ buổi gặp gỡ fan hâm mộ này để một lần nữa được xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ, từ lúc mới đặt chân đến nơi tập trung, gặp gỡ đồng đội cho đến những ngày thực sự sống trong môi trường quân đội.

Vượt qua giới hạn của bản thân

Thúy Ngân cho biết cô cực kỳ ấn tượng trước sự mạnh mẽ và kỷ luật của các chiến sĩ. Điều khiến cô xúc động nhất chính là sự quan tâm, chăm sóc mà mọi người dành cho mình. Cô cảm nhận được các chiến sĩ không coi mình đơn thuần là một nghệ sĩ đến ghi hình, mà đối đãi như một người em trong gia đình, luôn tận tình hướng dẫn và động viên để cô hoàn thành những nhiệm vụ mà bản thân từng nghĩ là vượt quá khả năng.

Thay đổi lớn nhất mà Thúy Ngân nhận thấy chính là nếp sống kỷ luật. Cô phải làm quen với việc thức dậy từ 5 giờ sáng, tập sắp xếp đồ đạc ngăn nắp và thực hiện các bài tập đòi hỏi cao về thể lực lẫn ý chí. Thúy Ngân chia sẻ rằng trước đây cô chưa từng có thói quen sinh hoạt như vậy, ngoại trừ những lần đi quay phim.

Một bài học đắt giá mà cô rút ra là việc hiểu rõ giới hạn của bản thân. Thúy Ngân thừa nhận trước đây mình thường rất tự tin và nghĩ rằng có thể làm tốt mọi việc, nhưng chính chương trình đã giúp cô nhận ra những điểm yếu và những điều không dễ dàng vượt qua. Đáng nhớ nhất là thử thách chạy trên bãi cát, khi cát lún sâu làm chân rung lên và cơ thể gần như mất kiểm soát. Tuy nhiên, bằng ý chí không cho phép mình bỏ cuộc, cô đã tự ép bản thân phải cố gắng hết sức, chấp nhận dù có phải lết trên cát cũng phải về đến đích.

Giấc mơ mang tên Trường Sa

Trong toàn bộ hành trình, chuyến đi đến Trường Sa là kỷ niệm để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Thúy Ngân ví việc được đặt chân đến nơi đây như một giấc mơ đẹp. Cô chia sẻ rằng rất nhiều người Việt Nam luôn mong muốn một lần được đến Trường Sa để tận mắt thấy và hiểu những con người nơi đầu sóng ngọn gió đang bảo vệ đất nước vất vả như thế nào.

Sau khi kết thúc chương trình, cuộc sống của Thúy Ngân đã có nhiều thay đổi tích cực. Không chỉ là thói quen sinh hoạt, cách cô nhìn nhận các mối quan hệ cũng khác đi. Cô trở nên cởi mở hơn, không còn thu mình như trước và biết trân trọng hơn những tình cảm chân thành nhận được từ mọi người xung quanh. Với cô, đây là hành trình giúp bản thân học cách vượt qua giới hạn và trân quý những người đồng hành.

Những dự án mới sau khi 'xuất ngũ'

Thúy Ngân là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai diễn Hân trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ năm 2018, cũng như các bộ phim Hải đường trong gió, Nữ chủ và 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Trước đó, cô từng đạt danh hiệu Á hoàng 1 tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009.

Tại buổi fan meeting, cô cũng tranh thủ giới thiệu về dự án mới nhất là phim điện ảnh Bắt cá ba tay. Khán giả sẽ được thấy một hình ảnh Thúy Ngân hoàn toàn khác: vui vẻ và hài hước hơn so với những vai diễn trước đây. Trước đó, vào ngày 23-10, chương trình Sao nhập ngũ cũng đã tổ chức một buổi fan meeting tương tự với sự góp mặt của Minh Trang và Quốc Trường.