Quách Ngọc Tuyên: Từ nạn nhân áo số 399 đến hành trình 20 năm bền bỉ để báo hiếu cha mẹ

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Bộ phim Trại buôn người hiện đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu vượt mốc 450 tỷ đồng. Trong tác phẩm này, Quách Ngọc Tuyên vào vai nạn nhân mang áo số 399. Dù không nằm trong tuyến nhân vật chính, anh vẫn để lại dấu ấn qua những phân cảnh giàu cảm xúc, lột tả sâu sắc nỗi đau và diễn biến tâm lý của nhân vật.

Nam diễn viên chia sẻ cảm thấy hạnh phúc khi góp sức vào thành công chung của bộ phim. Anh cho biết đây là dự án vất vả nhất trong suốt 20 năm làm nghề. Việc tác phẩm được khán giả đón nhận khiến anh cảm thấy lâng lâng vì những nỗ lực của cả ê-kíp đã được đền đáp bằng tình yêu thương.

Hành trình 20 năm làm 'hoa nở muộn'

Sau thành công của Trại buôn người, Quách Ngọc Tuyên nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án mới và trở nên quen mặt hơn với khán giả. Tuy nhiên, anh xem đây là kết quả của một hành trình bền bỉ kéo dài hai thập kỷ, đi từ sân khấu kịch đến phim ảnh. Ở tuổi ngoài 40, anh vẫn chăm chỉ đi casting và chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình.

Nhìn lại quãng thời gian qua, nam diễn viên thừa nhận mình không có xuất phát điểm thuận lợi, cả về điều kiện kinh tế lẫn các mối quan hệ trong nghề. Anh từng trải qua những giai đoạn khó khăn với áp lực kinh tế chồng chất. Quách Ngọc Tuyên cũng thẳng thắn chia sẻ rằng mình không sở hữu năng khiếu nổi bật như các đồng nghiệp, điều này khiến anh ý thức phải cố gắng nhiều hơn để khẳng định bản thân. Anh tự tin rằng dù là "hoa nở muộn" nhưng chỉ cần giữ đam mê thì không có gì là muộn màng.

Tâm nguyện báo hiếu cha mẹ

Khi công việc dần ổn định và kinh tế cải thiện, Quách Ngọc Tuyên tập trung chăm lo cho cha mẹ và anh chị em. Năm 2025, anh đã hoàn thành tâm nguyện xây nhà cho cha mẹ tại Cần Giuộc, Long An. Căn nhà rộng khoảng 130m2 với 10 phòng, được anh tính toán kỹ lưỡng để đại gia đình có không gian sinh hoạt chung. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục khởi công xây thêm một căn nhà bên cạnh dành cho anh trai.

Với nam diễn viên, giá trị của căn nhà hay những món đồ đắt tiền không quan trọng bằng việc người thân có cuộc sống tốt hơn và gia đình có nơi sum họp. Anh quan niệm mình có điều kiện đến đâu thì hỗ trợ gia đình đến đó và không muốn chuyện chăm lo cho người thân trở thành chủ đề bị nhắc đi nhắc lại quá nhiều.

Chuyện tình 16 năm chênh lệch và quan niệm về đám cưới

Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân công khai mối quan hệ vào năm 2019. Cả hai hiện có hai con, một trai và một gái, hiện đang sống cùng mẹ vợ. Trong gia đình, Thảo Hân là người đồng hành cùng chồng cả trong công việc lẫn đời sống. Khi anh đi quay xa, cô ở nhà chăm sóc các con, bao gồm cả con gái lớn Bào Ngư đã đến tuổi đi học.

Điểm mà nam diễn viên trân trọng nhất ở vợ là sự tin tưởng và thấu hiểu đặc thù nghề nghiệp. Để tránh hiểu lầm, anh luôn chủ động chia sẻ với vợ về những phân cảnh thân mật như ôm hoặc hôn bạn diễn. Anh cho rằng sự hỗ trợ về tâm lý từ vợ giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dù đã đăng ký kết hôn và có con, cặp đôi vẫn chưa tổ chức tiệc cưới. Quách Ngọc Tuyên kể lại một lần cùng vợ chạy xe máy dạo quanh TPHCM vào buổi tối, Thảo Hân đã chia sẻ rằng cô không còn quá mong chờ một đám cưới như trước. Hiện tại, quan niệm của cả hai đã thay đổi; họ tin rằng điều quan trọng nhất là cách vợ chồng đối xử và đồng hành cùng nhau, miễn là sống vui vẻ, hạnh phúc thì việc tổ chức đám cưới hay không không còn là vấn đề quá lớn.

Từ sân khấu kịch đến những dự án điện ảnh

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Anh từng tham gia các phim như Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ mới. Đến năm 2019, anh lấn sân sang đầu tư sản xuất web drama với các tác phẩm nổi bật như Vi Cá tiền truyện và Cái Tết của thằng khờ, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Những năm gần đây, anh ghi dấu ấn trong các phim điện ảnh của đạo diễn Lý Hải như Lật mặt 7: Một điều ước và Lật mặt 8: Vòng tay nắng.