Thu Minh 'đốt cháy' sân khấu, Ninh Anh Bùi mang áo dài đi TikTok Awards Đông Nam Á 2026

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Tối 9/11, tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), ca sĩ Thu Minh gây chú ý khi trình diễn ca khúc Diva. Xuất hiện trong bộ trang phục ôm dáng màu nude đính đá ánh bạc, kết hợp cùng khuyên tai dáng dài và mái tóc uốn gợn buộc cao nửa đầu, nữ ca sĩ gây chú ý trên sân khấu. Với phong cách trình diễn sôi động cùng giọng hát nội lực và những nốt cao thương hiệu, Thu Minh khuấy động khán giả và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt.

Thu Minh là nữ ca sĩ pop nổi tiếng với chất giọng lyric soprano, được mệnh danh là "Nữ hoàng Dance-pop Việt Nam" hay "Celine Dion của Việt Nam".

Tự tin là chìa khóa để tỏa sáng

Chia sẻ tại sự kiện, Thu Minh cho rằng thông điệp từ bài hát Diva rất đồng điệu với chủ đề "The Ones Who Spark It" (Người thắp sáng cảm hứng) của TikTok Awards Đông Nam Á năm nay. Theo cô, sức hút thực sự của một con người nằm ở cá tính và cách họ biết trân trọng những nét riêng biệt của chính mình. Đó cũng chính là điều cô muốn gửi gắm: mỗi cá nhân đều có khả năng tỏa sáng theo cách riêng, miễn là họ dám là chính mình.

Với quan điểm "Mình không yêu mình thì ai yêu mình?", Thu Minh khẳng định cô yêu mọi thứ thuộc về bản thân, từ gương mặt, vóc dáng, làn da cho đến giọng hát. Sự tự tin này được cô thể hiện ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn như việc thay đổi kiểu tóc mỗi khi lên sân khấu. Cô nhấn mạnh rằng dù ai nói gì đi nữa, việc yêu thương chính mình và khuyến khích các bạn trẻ hãy thật mạnh dạn làm những điều mình thực sự yêu thích.

Những màn trình diễn và đại diện Việt Nam

Không chỉ có Thu Minh, ca sĩ Hoàng Dũng cũng góp mặt tại sự kiện với tiết mục Vụt sáng thành vì sao. Màn kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng đã tạo nên một không gian âm nhạc lãng mạn, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả có mặt tại nhà hát.

Điểm nhấn của sự kiện chính là việc TikTok công bố 11 nhà sáng tạo nội dung sẽ đại diện Việt Nam tham dự lễ trao giải khu vực, dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tại Bali (Indonesia). Trong danh sách này, Ninh Anh Bùi là gương mặt tranh giải ở hạng mục Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung của năm). Ngay khi được xướng tên, anh không giấu được sự hào hứng và cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tại sân chơi khu vực này.

Mang văn hóa bản địa ra thế giới

Ninh Anh Bùi tiết lộ kế hoạch sẽ mang theo áo dài đến Bali để giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Anh cho biết dù kết quả chung cuộc ra sao, anh vẫn muốn tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh đất nước. Cụ thể, trong những video sắp tới, Ninh Anh Bùi dự định kể những câu chuyện về Hạ Long, Quảng Ninh và mở rộng ra nhiều vùng đất khác trên khắp Việt Nam.

Theo anh, mỗi nhà sáng tạo đều có cách kể chuyện riêng, và điểm đặc trưng của các TikToker Việt Nam chính là đưa chất liệu văn hóa bản địa vào nội dung. Ninh Anh Bùi cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với tài năng của các nhà sáng tạo trong khu vực và hy vọng Việt Nam sẽ có đại diện được xướng tên tại lễ trao giải.

Ở một hạng mục khác, giải thưởng Lifestyle Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung lối sống của năm) đã thuộc về Lê Nhựt Quan (Quan không gờ). Chia sẻ về hành trình của mình, Lê Nhựt Quan cho biết anh bắt đầu từ những video ngắn ghi lại cuộc sống thường nhật. Chính sự đón nhận của khán giả đã trở thành động lực để anh phát triển kênh và tìm kiếm những chủ đề mới mẻ hơn.

Lê Nhựt Quan nhấn mạnh rằng tính chân thực là yếu tố quan trọng nhất trong sáng tạo nội dung, bởi chỉ những giá trị thật mới có thể chạm đến trái tim người xem. Không chỉ giúp anh được nhiều người biết đến và cải thiện thu nhập, công việc này còn mở ra nhiều cơ hội mới cho anh. Hiện tại, từ những nền tảng tích lũy được, anh có thể đứng lớp hướng dẫn những người muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, đồng thời trở về quê nhà để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình.

Đúng là không yêu mình thì ai yêu, nhưng mang áo dài đi Bali thì đúng là một nước đi 10 điểm không có nhưng!