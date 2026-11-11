Hương Liên khoe cuộc sống 'phu nhân hào môn' đảm đang, tự tay vào bếp chăm lo cho chồng

Giải trí

Sau đám cưới diễn ra vào cuối năm 2025, Hương Liên chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân bên ông xã là một thiếu gia. Dù gia đình chồng có điều kiện kinh tế, người đẹp vẫn chọn cách tự tay chăm chút cho tổ ấm và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường này với công chúng. Hình ảnh một nàng dâu trẻ đảm đang, tự mình chuẩn bị những mâm cơm gia đình tươm tất đã thu hút nhiều sự quan tâm và thích thú từ người theo dõi.

Tỉ mỉ trong từng món ăn

Một trong những lần gây chú ý là khi Hương Liên đăng vlog tự nấu món bò kho cho chồng. Điểm khiến dân tình ấn tượng không chỉ là khâu chuẩn bị nguyên liệu hay chế biến cầu kỳ, mà còn là việc cô dành thời gian tỉa hoa từ rau củ để trang trí. Thành phẩm cuối cùng được bày biện đẹp mắt, chứng minh sự chăm chút và tỉ mỉ của Hương Liên trong từng công đoạn. Với cô, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là việc nấu nướng mà còn phải đảm bảo cả phần nhìn để món ăn thêm hấp dẫn.

Không dừng lại ở những bữa ăn hằng ngày, vào các dịp lễ hoặc ngày rằm, Hương Liên còn tự tay chuẩn bị những mâm cúng thịnh soạn và trang trọng. Danh sách các món ăn cô chia sẻ bao gồm gà luộc, chân giò hầm, nem rán, thịt quay, xôi gấc, xôi ngọt, chè hoa cau và chè trôi. Sự sắp xếp ngay ngắn cùng cách trang trí chỉn chu từ món mặn đến món ngọt khiến nhiều người phải xuýt xoa trước khả năng nội trợ của cô.

Không chỉ giỏi việc bếp núc

Bên cạnh niềm đam mê nấu nướng, Hương Liên còn đặc biệt yêu thích việc cắm hoa. Cô thường xuyên lựa chọn nhiều loại hoa khác nhau để tự tay trang trí cho các không gian trong ngôi nhà của mình. Để nâng cao tay nghề, người đẹp không chỉ tự tìm tòi, học hỏi mà còn tích cực tham gia các buổi workshop cắm hoa chuyên sâu.

Chuyện tình được hai bên gia đình tác hợp

Hương Liên sinh năm 2002, là một mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội với gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Vẻ ngoài tươi tắn cùng đôi mắt biết cười khiến cô được nhiều khán giả ví như "thần tiên tỷ tỷ" hay "Kim Tae Hee Việt Nam". Trước đó, cô từng tham gia The Face Vietnam trong đội của huấn luyện viên Vũ Thu Phương và dừng chân trước thềm Chung kết.

Trong khi đó, ông xã của Hương Liên là một thiếu gia kín tiếng về đời tư. Cặp đôi đã có một khoảng thời gian tìm hiểu âm thầm trước khi quyết định về chung một nhà. Đặc biệt, mối quan hệ này có sự tác hợp lớn từ hai bên gia đình, khi chính bố mẹ là người mai mối và hết lòng ủng hộ tình cảm của hai người.

Trong lời cầu hôn đầy tình cảm, ông xã đã bày tỏ mong muốn cùng Hương Liên xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh khẳng định cô chính là người vợ, người bạn đồng hành mà anh hằng mong muốn để cùng đi hết quãng đường dài và gầy dựng một tổ ấm đáng tự hào. Sau khi kết hôn, Hương Liên vẫn giữ sự gần gũi với người hâm mộ bằng cách chia sẻ những lát cắt giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

Đúng là kiểu 'vợ điểm 10' trong truyền thuyết, vừa có nhan sắc lại vừa giỏi việc nhà thế này thì chồng nào chẳng mê!