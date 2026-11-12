Hồ Lệ Thu gây bất ngờ với diện mạo lạ trong phim 'Chị Hai'

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Những ngày gần đây, cư dân mạng đang rần rần chia sẻ loạt ảnh với tạo hình cực kỳ khác lạ của ca sĩ Hồ Lệ Thu.

Thực ra không có cú 'lột xác' gây sốc nào ở đây cả, vì đây chính là tạo hình nhân vật mới của chị trong dự án điện ảnh mang tên 'Chị Hai'. Để xem lần này nữ ca sĩ sẽ mang đến bất ngờ gì trong vai diễn này, hay lại là một cú lừa thị giác cho fan hâm mộ đây?