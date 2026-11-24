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Trong khi nhiều mỹ nhân Hoa ngữ nỗ lực xóa sạch dấu vết thời gian để giữ vẻ đẹp không tuổi, Thư Kỳ lại chọn một lối đi riêng: chấp nhận những nếp nhăn và cả tóc bạc một cách thoải mái. Ở tuổi 50, nữ diễn viên không ngại để lộ những đường hằn tự nhiên trên gương mặt hay những sợi tóc bạc trong ảnh đời thường. Chính sự tự nhiên này lại tạo nên một sức hút riêng biệt, khiến cô trở nên nổi bật với nụ cười rạng rỡ và khí chất sang trọng, không thể trộn lẫn.

Minh chứng rõ nhất là khoảnh khắc Thư Kỳ bật khóc tại Lễ trao giải Kim Mã. Dưới ánh đèn ấm, gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh và hàng mi ướt khiến biểu cảm trở nên giàu cảm xúc. Đáng nói là khi vừa khóc vừa cười, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt và rãnh cười hiện rõ nhưng không hề làm giảm sức hút của cô. Ngược lại, những chi tiết này khiến gương mặt Thư Kỳ trở nên sống động và chân thật hơn, mang lại vẻ đẹp mà không một lớp trang điểm hay bộ lọc hình ảnh nào có thể tạo ra được. Sự kết hợp giữa mái tóc đen dài, bộ trang phục đen và vòng cổ đính đá lấp lánh càng làm tôn lên thần thái cuốn hút của mỹ nhân.

Điểm cộng lớn nhất của Thư Kỳ là dù ống kính zoom cận nhưng làn da cô vẫn sáng, mịn màng và có độ bóng khỏe. Lớp nền mỏng nhẹ không che phủ hoàn toàn kết cấu da nhưng vẫn giữ được sắc diện tươi tắn, giúp cô duy trì vẻ đẹp đằm thắm và mặn mà hơn tuổi. Điều này cho thấy cô không hề e dè trước tuổi tác. Thư Kỳ từng nhiều lần đăng ảnh mặt mộc với tàn nhang, nếp nhăn và tóc bạc trên mạng xã hội. Điển hình là vào năm 2023, những bức ảnh không chỉnh sửa của cô tại Liên hoan phim Thượng Hải dù hiện rõ nếp chân chim và rãnh cười nhưng vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả về sự thanh lịch và tự nhiên.

Chia sẻ với ELLE Đài Loan vào tháng 5/2026, Thư Kỳ thẳng thắn thừa nhận bản thân đã nhận ra những nếp nhăn khi cười và thấy thể lực không còn như trước. Tuy nhiên, cô xem đây là quá trình tất yếu của thời gian và không để nỗi lo ngoại hình chi phối cuộc sống. Với Thư Kỳ, mỗi giai đoạn tuổi tác là một trải nghiệm mới mẻ để đón nhận chứ không phải thứ cần phủ nhận. Cô thậm chí từng đăng ảnh sợi tóc bạc đầu tiên của mình từ nhiều năm trước với thái độ hài hước, cho rằng do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới xuất hiện tóc bạc, và không coi đó là điều đáng xấu hổ.

Để duy trì diện mạo trẻ trung nhưng vẫn tự nhiên, Thư Kỳ áp dụng quy trình chăm sóc da rất cụ thể. Đầu tiên, cô tẩy trang thật kỹ, sau đó lần lượt sử dụng nước cân bằng, tinh chất, kem mắt và cuối cùng là kem dưỡng ban ngày. Quy tắc quan trọng là phải chờ mỗi lớp thẩm thấu vào da trước khi thoa sản phẩm tiếp theo. Cô đặc biệt chú trọng việc dưỡng ẩm, thậm chí dùng tinh chất thấm vào bông cotton để đắp lên da mỗi khi cảm thấy khô trong lúc quay phim.

Bên cạnh việc dưỡng da, Thư Kỳ còn duy trì những thói quen sinh hoạt đơn giản nhưng hiệu quả. Quan điểm sống của cô là: không nên ngồi nếu có thể đứng, không nằm nếu vẫn có thể ngồi. Cô chú trọng giữ tâm trạng vui vẻ và ăn uống điều độ. Thay vì kiêng tuyệt đối, cô chọn thưởng thức món tráng miệng ở mức vừa phải và có những bữa tối đơn giản với một bát cháo ngũ cốc. Chính sự tự tin khi xuất hiện đúng với con người mình, từ lúc lộng lẫy trên thảm đỏ đến khi mặt mộc giản dị, đã tạo nên vị thế và sức hút đặc biệt cho Thư Kỳ trong lòng công chúng.

Nhìn cách Thư Kỳ thoải mái với những nếp nhăn của mình, liệu chúng ta có nên bớt áp lực về việc phải "trẻ mãi không già" không nhỉ?