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Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nghệ sĩ Hữu Châu đã đăng một status đầy tình cảm về nghề giáo. Anh chia sẻ rằng việc làm thầy đã mang đến cho cuộc sống của mình nhiều điều tích cực và niềm vui to lớn khi năm nào cũng được các học trò nhớ đến, yêu thương trong ngày đặc biệt này. Với anh, chính những người học trò đã đem lại nguồn năng lượng tích cực để anh thay đổi bản thân.

Từ người thầy khó tính đến nguồn năng lượng tích cực

Nhìn lại chặng đường đã qua, nghệ sĩ Hữu Châu thừa nhận ngày xưa mình từng là một người khó tính, sống không mở lòng và mang nhiều mặc cảm, khiến gương mặt trông không thân thiện và ít cười. Tuy nhiên, sự xuất hiện của từng lứa học trò đã khiến anh thay đổi, giúp anh mở lòng và sẵn sàng dốc lòng cho học sinh của mình.

Một ví dụ điển hình cho sự thay đổi tích cực này là thói quen sinh hoạt của anh. Ngày trước, anh có thể nhậu nhẹt từ sáng đến đêm tại chợ Bến Thành và đến bốn, năm giờ sáng mới về. Nhưng khi bắt đầu đi dạy, anh quyết định bỏ hẳn thói quen này vì lo sợ rằng nếu ông thầy mà "hư thân mất nết thì các học trò sẽ cảm thấy mắc cỡ.

Hành trình gần 20 năm dìu dắt thế hệ trẻ

Nghiệp làm thầy của nghệ sĩ Hữu Châu bắt đầu từ trước năm 2010, sau một lời mời tình cờ từ nghệ sĩ Mai Hoa để dạy một lớp cho những người không chuyên nhưng đam mê kịch nói. Từ một sự tình cờ, anh gắn bó với công việc này gần 20 năm và trở thành người thầy quen thuộc tại nhiều nơi như Sân khấu Hồng Vân, Minh Nhí hay Hoàng Thái Thanh.

Ban đầu, việc đi dạy là cách để anh khuây khỏa nỗi buồn sau sự ra đi đột ngột của em trai là Hữu Lộc. Sau đó, chính sự ngây ngô và khát khao nghệ thuật của những học trò trẻ đã khiến anh càng thêm thương yêu và tận tâm trong việc dẫn dắt các em. Hiện nay, việc đi dạy đã trở thành một phần lịch trình thường xuyên trong thời khóa biểu đóng phim và diễn kịch của anh.

Người thầy "bù lỗ" nhưng tràn đầy hạnh phúc

Trong giờ học, nghệ sĩ Hữu Châu cực kỳ nghiêm khắc, nhưng khi tan học, anh lại là người dẫn học trò đi ăn, đi chơi. Anh từng chia sẻ vui rằng suốt bao nhiêu năm đi dạy, số tiền lương nhận được không đủ để sắm nổi một chỉ vàng mà thực tế là toàn bù lỗ.

Không chỉ dạy chuyên môn, anh còn là nơi tin cậy để học trò giãi bày những tâm sự thầm kín mà các em không thể nói với cha mẹ. Anh dùng kinh nghiệm của mình để giúp học trò gỡ rối mọi chuyện. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn nhờ anh tác động, khuyên bảo khi con cái họ không nghe lời.

Sự gắn kết với giới trẻ cũng giúp nghệ sĩ Hữu Châu trở nên "xì teen" hơn. Anh được học trò cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội và hướng dẫn làm những clip tiếu lâm, khiến trang Facebook của anh trở nên rộn ràng hơn trước. Sau nghiệp hát, anh xem nghiệp làm thầy là một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Qua những chia sẻ này, anh gửi lời cảm ơn đến các học trò nhân ngày tri ân thầy cô.

Anh cũng là người đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật hiện nay như Minh Dự, Ma Ran Đô, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Xuân Nghị, Ka Huy và Thành Khôn.