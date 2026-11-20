Giải trí

Đầu tháng 11, Mai Davika đã có buổi gặp gỡ báo chí để tâm sự về cuộc sống hôn nhân sau một năm cưới. Cô không ngần ngại thừa nhận việc kết hôn với Ter là một điều may mắn vì anh đã giúp hình ảnh của cô trong mắt mọi người trở nên tích cực hơn. Trước đây, nhiều người nhìn nhận Mai là một người quá sắc sảo, nghiêm khắc, khó tính, thậm chí là đáng sợ giống như một nữ hoàng không quan tâm đến điều gì. Nhưng giờ đây, cô tin rằng khi thấy Ter lựa chọn mình, mọi người sẽ nghĩ cô là một người ổn.

Với Mai Davika, Ter giống như một khoảng nghỉ, mang lại sự dịu mát và giúp cô sống chậm lại để cảm thấy cuộc sống trọn vẹn hơn. Cô chia sẻ mình đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất của cuộc đời, cảm thấy đủ đầy và không còn tâm thế muốn cạnh tranh hay hơn thua với bất cứ ai. Mai thậm chí còn tiếc vì không cưới sớm hơn và nói rằng nếu biết trước sẽ hạnh phúc thế này, cô đã kết hôn ngay từ năm đầu tiên vì khi gặp đúng người thì không cần mất quá nhiều thời gian.

Điều thú vị là dù đã là vợ chồng, Mai Davika cho biết mỗi khi ở gần nhau, cô vẫn thấy hồi hộp và xao xuyến. Cô mô tả cảm giác hiện tại giống như hai người vẫn đang tán tỉnh nhau, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả những ngày đầu mới yêu. Ở nhà, cặp đôi thường xuyên cùng nhau diễn kịch và làm những trò ngớ ngẩn vì cả hai đều là diễn viên, tạo nên một không khí rất buồn cười và vui vẻ. Mai khen chồng có một phiên bản mà mọi người chưa từng nhìn thấy, quá đỗi ngọt ngào và tình cảm.

Trong công việc, vì cả hai cùng hoạt động trong ngành giải trí, Mai và Ter hỗ trợ nhau rất nhiều từ khâu diễn xuất cho đến kịch bản. Khi Mai thực hiện các dự án sản xuất, họ có thể cùng đảm nhận vai trò nhà sản xuất, điều này tạo ra sự thuận tiện tối đa. Dù vì đặc thù công việc mà thời gian xa nhau nhiều hơn ở gần, nhưng chính điều này lại khiến họ thêm nhớ nhung và luôn cố gắng tận hưởng thời gian riêng tư mỗi khi trở về để bù đắp cho nhau.

Khi nói về sự thay đổi sau hôn nhân, Mai cho rằng mọi thứ vẫn như cũ, họ vẫn cư xử với nhau như những người yêu nhau, chỉ khác là có thêm danh phận chồng vợ được hai bên gia đình công nhận. Cô tin rằng chỉ khi có em bé thì cuộc sống mới thực sự tạo ra sự khác biệt. Đối với Ter, Mai chỉ mong muốn điều duy nhất là được nhìn thấy nụ cười của anh mãi mãi cho đến khi cả hai già đi, mong anh không phải trải qua nỗi buồn hay bệnh tật vì anh là một người rất tốt.

Chia sẻ với những người đang yêu, Mai khuyên nếu muốn kết hôn thì hãy thực hiện và đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh nếu chưa gặp đúng người thì hãy kiên nhẫn chờ đợi và quan sát thật kỹ. Một khi đã gặp đúng người, tuyệt đối đừng để vuột mất vì không biết liệu mình có thể gặp lại một người như thế lần nữa hay không.

Đối với sự nghiệp, Mai Davika mong muốn duy trì sự ổn định để có thu nhập chi tiêu. Cô nhìn nhận thực tế rằng thời đại đã thay đổi, mỗi ngày là một thế hệ mới với những diễn viên trẻ vươn lên trong khi cô đã hoạt động trong nghề khá lâu. Đứng trước bài toán cuộc đời là nên nản lòng hay tiếp tục, Mai chọn cách không chấp nhận việc bị tụt hậu. Cô hài hước tuyên bố sẽ "đi theo" các bạn trẻ Gen Z, sẵn sàng cài hoa lên đầu ra chợ Pak Khlong Talat để làm nội dung vì cô thấy mình vẫn còn đủ năng lượng, niềm vui và niềm yêu thích với công việc.