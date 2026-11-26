Giải trí

Vừa lên sóng Netflix được hai ngày, The Blue Road đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại nhiều thị trường châu Á. Bộ phim hiện giữ vị trí Top 2 tại Việt Nam và vươn lên Top 6 toàn cầu, trở thành phim Hàn có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Netflix hiện tại. Sức hút của tác phẩm không chỉ đến từ sự tái xuất của Son Suk Ku mà còn ở nội dung chất lượng xuyên suốt tám tập phim.

Vụ án xuyên quốc gia đầy u ám

Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án mạng kinh hoàng tại Tokyo vào thời điểm World Cup 2002. Thi thể nạn nhân bị uốn vặn biến dạng kèm theo những dòng thông điệp viết bằng tiếng Hàn, khiến cảnh sát Nhật Bản phải đặc biệt cảnh giác. Ngay sau đó, một vụ án tương tự lại xảy ra tại Hàn Quốc, nhưng lần này những dòng chữ để lại lại là tiếng Nhật. Từ sự liên kết bất thường này, lực lượng điều tra nghi ngờ có một kẻ sát nhân đang hoạt động xuyên quốc gia.

Để truy tìm hung thủ, Kim Seok (Son Suk Ku) - thanh tra cảnh sát Seoul và Inose Hiroshi (Nagayama Eita) - cảnh sát Tokyo buộc phải phối hợp cùng nhau. Hành trình điều tra không chỉ dừng lại ở những hiện trường đẫm máu hay manh mối được sắp đặt mà còn mở rộng từ Seoul, Tokyo đến Hong Kong và các khu vực xa hơn. Với bầu không khí u ám và loạt bí mật dần được bóc tách, phim dẫn dắt người xem qua những cú ngoặt khó đoán, đan xen các vấn đề về tổn thương cá nhân và những mối quan hệ phức tạp trong quá khứ.

Màn kết hợp bùng nổ của hai nam chính

Điểm sáng lớn nhất của phim chính là sự tương tác giữa Son Suk Ku và Nagayama Eita. Hai diễn viên mang đến hai phong thái đối lập hoàn toàn nhưng lại bổ trợ cho nhau cực kỳ ăn ý. Kim Seok là kiểu thanh tra lạnh lùng, kín kẽ, luôn có những tính toán riêng và không hành động theo quy chuẩn thông thường. Nhân vật này có những góc khuất và bí mật khiến khán giả phải nghi ngờ về động cơ thực sự. Son Suk Ku đã thể hiện xuất sắc sự biến động nội tâm qua ánh mắt và biểu cảm, khiến truyền thông Hàn Quốc gọi anh là "quái vật diễn xuất".

Đối trọng với Kim Seok là Inose Hiroshi của Nagayama Eita. Nhân vật này có cách tiếp cận vụ án linh hoạt và tương tác với đồng nghiệp cởi mở hơn. Lối diễn tự nhiên, tiết chế của nam diễn viên Nhật Bản giúp anh không bị lép vế trước bạn diễn. Dù ban đầu có nhiều bất đồng và thậm chí là không hoàn toàn tin tưởng nhau, nhưng chính sự va chạm này đã tạo nên một chemistry vừa đủ để thu hút người xem mà không làm loãng trọng tâm phá án.

Dàn cast thực lực tăng độ dày cho câu chuyện

Bên cạnh hai nam chính, The Blue Road còn quy tụ dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm, giúp thế giới trong phim trở nên đa chiều hơn. Trong đó có Jung Jae Young trong vai Seo Hyun Tae, Kim Shin Rok vào vai Ri Yun Ok, Choi Sung Eun đóng vai Yoon Soo Kyung và Sakaguchi Kentaro đảm nhận vai Emi Shunsuke. Sự góp mặt của những gương mặt này giúp xây dựng hệ thống nhân vật từ lực lượng điều tra đến những kẻ liên quan trực tiếp đến chuỗi án mạng một cách chặt chẽ.

Đúng là kiểu phim hình sự tâm lý vừa hack não vừa cuốn, xem xong chỉ muốn biết ai mới là kẻ nắm quyền kiểm soát cuộc chơi thực sự. Anh em đã cày đến tập mấy rồi?