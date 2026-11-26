Giải trí

Dù lịch chiếu bị dời vào phút chót, bộ phim điện ảnh Mẹ Mìn vẫn khiến khán giả tò mò nhờ màu sắc giả tưởng lạ lẫm. Tâm điểm của sự chú ý chính là màn tái xuất của Minh Hằng trong một diện mạo hoàn toàn khác: ma mị, gai góc, thoát ly hẳn khỏi những hình ảnh quen thuộc trong dòng phim tâm lý trước đây. Sự thay đổi này đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn người xem.

Minh Hằng, nữ diễn viên kiêm ca sĩ, lần này đảm nhận vai Mẹ Mìn. Cô thừa nhận bản thân từng rất hồi hộp trước khi ra rạp xem trọn vẹn vai diễn vì những nỗi lo từ lúc còn ở phim trường. Khác với các phim tâm lý có đường dây cảm xúc rõ ràng, nhân vật Mẹ Mìn không bao giờ đứng yên, đòi hỏi sự biến hóa liên tục về hình thể và phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật hậu kỳ. Có những phân đoạn, trong khi bạn diễn đứng yên, cô phải hoàn thành lời thoại rồi lập tức chạy sang góc khác để khớp với kỹ xảo.

Cuộc thử nghiệm với cảm xúc 'vừa vặn'

Với Minh Hằng, vai diễn này là một cuộc thử nghiệm thiên về tính giải trí và kỹ thuật. Đáng chú ý, phần tâm lý của cô chỉ gói gọn trong hai cảnh chính. Ở phân đoạn đối thoại với Khương Lê, cô quay 3 lần thì 2 lần đầu đều khóc rất nhiều, nhưng sau đó đã trao đổi với đạo diễn rằng không nên chọn cảnh khóc. Theo cô, Mẹ Mìn là người đàn bà đầy trải nghiệm, đã chứng kiến quá nhiều bi kịch nên không thể yếu mềm, chỉ nên để ánh mắt hơi long lanh để khán giả thấy nhân vật này từng là con người.

Một lát cắt đắt giá khác là cảnh cuối phim, hé lộ quá khứ Mẹ Mìn từng làm mẹ và chịu nỗi đau mất con. Chính bản năng bảo bọc con cái đã dẫn đến câu thoại ở đầu phim về một người mẹ bao dung, muốn cho những đứa con điều ước và sự che chở. Minh Hằng quan niệm rằng không phải lúc nào nước mắt cũng mang lại hiệu quả, mà một nhân vật hay cần có biên độ cảm xúc vừa vặn thay vì gào thét hay khóc lóc quá nhiều.

Tạo hình ma mị và áp lực từ kỹ xảo CGI

Điểm nhấn thị giác của bộ phim là tà áo dài đỏ, tượng trưng cho máu và những nỗi đau của nhân vật. Để xây dựng hình thể cho Mẹ Mìn, nữ diễn viên và ekip thống nhất ba cấp độ biến hóa: cấp độ bình thường với tóc xõa, cấp độ hai với tóc bay trong trạng thái vô trọng lực, và cấp độ ba là hóa quỷ với tạo hình đáng sợ nhất. Nhờ xuất thân là ca sĩ và vũ công, cô có thể kiểm soát tốt các chuyển động hình thể vốn đã được tính toán kỹ lưỡng để hỗ trợ kỹ xảo.

Ngay cả cách nhả thoại cũng được thay đổi. Thay vì lối diễn tự nhiên, Minh Hằng sử dụng cách nói cường điệu, nhấn nhá để đồng điệu với một thực thể giả tưởng, lúc lướt đi, lúc leo tường. Cô cho biết đó là nét đặc trưng bắt buộc của vai Mẹ Mìn.

Hành trình 1 năm 8 tháng để gật đầu

Ít ai biết nhà sản xuất đã mất tới 1 năm 8 tháng mới thuyết phục được Minh Hằng tham gia. Cô cho biết lý do chần chừ là vì lúc đầu dự án chỉ là ý tưởng, chưa có kịch bản hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, thể loại giả tưởng là một thách thức lớn vì cô chỉ quen đóng phim tâm lý, tình cảm.

Khi cầm kịch bản, cô thậm chí còn hoang mang vì đất diễn của Mẹ Mìn không nhiều và thành bại phụ thuộc quá lớn vào kỹ xảo CGI, đặc biệt là phần xử lý mái tóc. Minh Hằng chia sẻ từng có trải nghiệm "đau thương" với việc vẽ tóc bằng kỹ xảo, nên khi nghe đến cảnh tóc bay vô trọng lực là thấy "nhức đầu". Thực tế sau khi hoàn thành, cả ekip cũng thừa nhận việc làm tóc cho Mẹ Mìn còn cực hơn cả vẽ tạo hình quỷ. Về dàn diễn viên trẻ cùng đóng như Khương Lê, Rima Thanh Vi hay Thạch Thảo, cô đánh giá họ đều rất giỏi.