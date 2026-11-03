Thấy người Việt ngồi uống trà bên đường, nữ MC Nhật Bản quyết định bỏ việc để tìm tự do

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Natsumi Uga, một cựu MC của đài truyền hình TV Asahi tại Nhật Bản, đã đưa ra một quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời: từ bỏ công việc mơ ước để theo đuổi lối sống tự do. Bước ngoặt này bắt nguồn từ một chuyến đi đến Việt Nam vào mùa hè năm 2018, nơi cô chứng kiến những điều trái ngược hoàn toàn với nhịp sống hối hả mà mình đang trải qua.

Trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí của Nhật Bản ngày 12-10, nữ MC 40 tuổi kể lại khoảnh khắc cô nhìn thấy những người dân địa phương thong thả ngồi bên lề đường, vừa uống trà, vừa trò chuyện và tận hưởng cuộc sống ngay giữa ban ngày. Chính hình ảnh bình dị này đã khiến cô bất chợt nảy ra ý định nghỉ việc tại công ty. Với Natsumi Uga, tự do chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Cô chia sẻ rằng từ nhỏ mình đã có tính tò mò và tinh thần tự lập mạnh mẽ, luôn khao khát trưởng thành sớm để có thể tự làm chủ cuộc sống của mình.

Bước ra khỏi vùng an toàn sau 10 năm

Sau khi trở về Nhật Bản vào tháng 3-2019, Natsumi Uga chính thức quyết định dừng công việc tại đài TV Asahi sau một thập kỷ gắn bó. Cô cho rằng đó là thời điểm thích hợp để chuyển sang một lối sống mà bản thân có thể tự lựa chọn và quyết định mọi thứ

Từ năm 20 tuổi, sau một chuyến du lịch kéo dài một tháng đến Los Angeles, cô đã yêu thích những hành trình độc lập. Natsumi Uga tin rằng mỗi lần đi du lịch là một lần tâm trí được thư thái hơn và việc tự do khám phá những vùng đất mới chính là cách giúp cô thấu hiểu rõ hơn về chính bản thân mình.

Tự làm chủ mọi khâu từ A đến Z

Sau khi rời khỏi môi trường công sở, nữ MC lựa chọn một mô hình làm việc hoàn toàn tự do. Cô không ký kết thỏa thuận hợp tác với bất kỳ công ty quản lý lớn nào, cũng không thuê nhân viên hành chính hay quản lý riêng. Hiện tại, Natsumi Uga tự mình đảm nhiệm tất cả các công việc từ tìm kiếm hợp đồng, quản lý lịch trình, thương lượng thù lao cho đến khâu kế toán.

Thậm chí, ngay cả những thủ tục phức tạp khi thành lập công ty, cô cũng không nhờ đến các chuyên viên pháp lý mà tự tìm hiểu và thực hiện. Cô thấy việc đó rất thú vị. Cô ví việc học những điều mới mẻ lần đầu trải nghiệm cũng hấp dẫn giống như công việc phỏng vấn. Theo cô, bất cứ việc gì nếu tự mình thực hiện đều sẽ trở thành kinh nghiệm và kỹ năng quý giá.

Lịch trình làm việc tự định đoạt

Khi bắt đầu con đường mới, Natsumi Uga cho biết cô gần như không cảm thấy lo lắng. Cô thiết lập cho mình một chế độ làm việc linh hoạt: duy trì lịch làm việc trong khoảng ba tuần, sau đó dành ra một tuần để nghỉ ngơi.

Theo cô, đây là lối sống khó có thể duy trì nếu vẫn làm việc trong một tổ chức có đông nhân viên và những quy định cố định.