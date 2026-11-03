Cole Sprouse dạo phố Hà Nội, check-in gánh hàng hoa và hội bà dì tập thể dục

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Diễn viên Cole Sprouse vừa gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh và video ghi lại chuyến ghé thăm Hà Nội. Trên Instagram Story ngày 3/11, nam diễn viên đã đăng tải những hình ảnh đời thường về phố phường thủ đô, khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trong bài đăng đầu tiên, Cole Sprouse chia sẻ hình ảnh mình đang ngồi trong một cửa tiệm, nhìn ra quán ăn đối diện. Qua chia sẻ của một số fanpage trên Facebook, địa điểm mà nam diễn viên ghé thăm nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Những góc nhìn đậm chất thơ

Không chỉ check-in quán xá, Cole Sprouse còn dành thời gian ghi lại những nét đặc trưng của đường phố Việt Nam. Một tiếng sau bài đăng đầu tiên, anh chia sẻ tấm ảnh chụp một người phụ nữ ngồi bên chiếc xe đạp chở đầy hoa trong một con ngõ nhỏ.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng quay lại video ghi cảnh một nhóm phụ nữ đang tập thể dục trên phố vào buổi sáng.

Từ sao nhí Disney đến niềm đam mê nhiếp ảnh

Cole Sprouse quen thuộc với khán giả qua hai bộ phim đình đám của Disney là The Suite Life of Zack & Cody (2005-2008) và The Suite Life on Deck (2008-2011). Trong phim, anh cùng anh trai sinh đôi Dylan Sprouse lần lượt vào vai Cody và Zack - hai anh em có tính cách đối lập, thường xuyên gây ra những tình huống rắc rối tại nơi ở.

Thực tế, hành trình làm diễn viên của hai anh em bắt đầu từ rất sớm, khi họ mới sáu tháng tuổi. Từ năm 1993 đến 1998, Dylan và Cole thay phiên nhau đóng vai Patrick Kelly trong phim truyền hình Grace Under Fire. Sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện trong The Astronaut's Wife (1999) và Big Daddy (1999). Riêng Cole Sprouse từng gây ấn tượng khi vào vai bé Ben, con trai của nhân vật Ross trong series Friends.

Sau khi loạt phim The Suite Life kết thúc, Cole từng tạm rời xa ánh đèn sân khấu để theo đuổi ngành khảo cổ tại Đại học New York. Đến năm 2017, anh trở lại màn ảnh với vai Jughead trong Riverdale (2017-2023) và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Nam diễn viên cũng gây chú ý khi đóng chính trong phim tình cảm Five Feet Apart của đạo diễn Justin Baldoni vào năm 2019, cùng một số dự án khác như Moonshot (2022) và Lisa Frankenstein (2024).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Cole Sprouse còn có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh và từng hợp tác với một số tạp chí. Có lẽ vì vậy mà những khung hình anh chụp tại Hà Nội đều mang một góc nhìn rất nghệ thuật.

Việt Nam là điểm đến yêu thích của các sao quốc tế

Việc Cole Sprouse ghé thăm Hà Nội cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao thế giới. Dịp Tết 2025, Drew Barrymore từ phim Những thiên thần của Charlie cũng đến Hà Nội và đăng video dạo phố.

Trước đó, vào năm 2023, Lisa của Blackpink từng cùng diễn viên Thái Lan Diana Flipo bí mật du lịch Sài Gòn. Thậm chí, trong một chương trình năm 2025, Dakota Johnson và Pedro Pascal cũng bày tỏ mong muốn được tới Việt Nam.

Không chỉ sao Âu Mỹ, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng thường xuyên ghé thăm. Diễn viên Jung Il Woo và ca sĩ Lee Seung-hoon (Winner) là những cái tên quen thuộc. Đặc biệt, vào năm 2023, một đoàn gồm 62 nghệ sĩ và nhân viên công ty Hàn Quốc BH đã chọn Hội An làm nơi vui chơi kết hợp hội thảo. Những ngôi sao như Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Lee Ji Ah đã liên tục đăng ảnh về cảnh sắc và ẩm thực, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam.

Đúng là kiểu du lịch 'lowkey' mà chúng ta hâm mộ, vừa đi vừa làm nhiếp ảnh gia thực thụ luôn!