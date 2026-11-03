Hoaprox và bản hit 'Ngẫu Hứng': từ định xóa bỏ đến 3 tỷ lượt nghe tại Trung Quốc

Giải trí

Ngẫu Hứng của Hoaprox từng tạo nên một cơn sốt đặc biệt tại Trung Quốc dù xuất phát điểm không phải là một dự án được đầu tư quảng bá bài bản. Với giai điệu điện tử bắt tai, bản nhạc này xuất hiện dày đặc trong các buổi livestream của các streamer Trung Quốc cũng như trong các video ngắn trên mạng xã hội.

Thực chất, Ngẫu Hứng là một sản phẩm mang màu sắc EDM với tiết tấu sôi động và cách xây dựng âm thanh có tính lặp lại cao. Điều thú vị là đây vốn chỉ là một bản nhạc ngắn với thời lượng hơn một phút, chưa hề có cấu trúc hoàn chỉnh như các sản phẩm EDM thông thường. Thậm chí, producer Hoaprox từng tiết lộ bản nhạc này ra đời trong một lần sáng tác ngẫu nhiên và anh từng nghĩ đến việc xóa bỏ vì cảm thấy sản phẩm chưa đủ hoàn thiện để giới thiệu đến công chúng. Một bản nhạc thử nghiệm, không lời, ngắn ngủi như vậy lại bất ngờ trở thành thành công lớn nhất trong sự nghiệp của nam producer.

Cú hit tỷ lượt nghe và lời đề nghị 'khủng'

Đến năm 2017, Ngẫu Hứng bất ngờ được cộng đồng mạng Trung Quốc đón nhận mạnh mẽ. Nhờ việc được đông đảo người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho các nội dung giải trí trên mạng xã hội, video ngắn và livestream, sản phẩm đã lan tỏa rộng rãi mà không cần đến các chiến dịch quảng bá truyền thống. Đến năm 2019, Ngẫu Hứng đã thu hút gần 3 tỷ lượt nghe trực tuyến tại thị trường này.

Sức nóng của ca khúc lớn đến mức Hoaprox từng bị hiểu lầm là producer người Trung Quốc. Ngay cả một bộ phận khán giả tại Việt Nam cũng không ngờ rằng giai điệu quen thuộc đang làm mưa làm gió ở nước bạn lại do một producer trong nước sáng tác. Chính sự phổ biến này đã dẫn đến một tình huống đặc biệt khi có một đơn vị từ Trung Quốc trực tiếp sang Việt Nam gặp Hoaprox để ngỏ ý mua lại bản quyền bản nhạc nhằm phát hành rộng rãi.

Phía đối tác đã đưa ra một mức giá cực kỳ hấp dẫn, cao gấp 10 lần doanh thu tối đa mà một sản phẩm âm nhạc thông thường có thể mang lại cho nam producer. Dù đây là lời đề nghị có sức hút rất lớn đối với một nghệ sĩ trẻ, nhưng Hoaprox đã quyết định từ chối để giữ lại bản nhạc đã tạo nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp của mình.

Hành trình vươn tầm quốc tế của Hoaprox

Hoaprox, tên thật là Nguyễn Thái Hòa, sinh năm 1997 tại Đà Lạt. Anh bắt đầu tìm hiểu về sản xuất âm nhạc trên máy tính từ năm 14 tuổi. Không qua đào tạo chuyên nghiệp, anh chủ yếu tự học, mày mò sáng tác và phối khí. Thành công của Ngẫu Hứng đã mở ra cơ hội để anh tiếp cận thị trường quốc tế sâu rộng hơn.

Năm 2018, sản phẩm I Can't Find You của anh đã được Billboard lựa chọn đưa vào tuyển tập Electric Asia Vol.2: The Best New Hit From Asia, danh sách gồm 15 sản phẩm nhạc điện tử nổi bật của các nghệ sĩ châu Á. Đặc biệt, anh cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu âm điện tử danh tiếng Spinnin' Records của Hà Lan.

Tại thị trường Việt Nam, Hoaprox từng tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ lớn với các sản phẩm như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương, Ghen của Min và Erik, cũng như Đã Lỡ Yêu Em Nhiều của JustaTee. Năm 2017, anh cùng Bảo Thy và Nguyễn Phúc Thiện đã giành ngôi vị quán quân tại chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng, giúp tên tuổi anh tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng.

Sau nhiều năm gắn bó với dòng nhạc EDM, vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, nam producer đã phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Tầng Sâu Nhất - Love Core. Đây là bước đi mới trong âm nhạc của anh, tập trung khai thác những câu chuyện về tình yêu và thế giới nội tâm.

Gần 10 năm sau khi xuất hiện, Ngẫu Hứng vẫn là cột mốc đặc biệt, minh chứng cho một trường hợp hiếm hoi mà sản phẩm nhạc điện tử của người Việt có thể tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại thị trường tỷ dân. Đúng là nhiều khi mấy thứ mình định xóa lại thành 'mỏ vàng' nếu biết chờ thời, nhỉ?