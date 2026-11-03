Hòa Minzy và chuỗi thành tích 'vô thực' sau cú hit Bắc Bling

Giải trí

Hòa Minzy vừa đón tin vui mới khi được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh nhờ những đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân vì những hoạt động hướng đến cộng đồng của mình được ghi nhận. Với cô, bên cạnh các giải thưởng nghệ thuật, sự vinh danh cho những việc làm trong cuộc sống mang lại cảm xúc đặc biệt.

Thực tế, suốt những năm qua, Hòa Minzy không chỉ tập trung vào âm nhạc mà còn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự ghi nhận lần này một lần nữa khẳng định giá trị mà nữ ca sĩ mang lại cho xã hội không chỉ dừng lại ở những bài hát.

Từ bằng khen Bộ Quốc phòng đến Gương mặt trẻ tiêu biểu

Nhìn lại hành trình vừa qua, danh sách khen thưởng của Hòa Minzy dài dằng dặc ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương. Tháng 5/2025, cô được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII. Cũng trong năm 2025, nữ ca sĩ nhận bằng khen từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp và Tình Nguyện Quốc Gia, cùng bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là vào tháng 10/2025, Hòa Minzy nhận bằng khen từ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (thuộc Bộ Quốc phòng) nhờ những đóng góp về nghệ thuật và tinh thần quốc gia. Để đạt được điều này, cô đã tham gia một vai diễn nhỏ, thể hiện ca khúc chủ đề "Nỗi đau giữa hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và phối hợp cùng ê-kíp sản xuất MV cho bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội thực hiện.

Đà thăng hoa tiếp tục kéo dài sang năm 2026. Tháng 3/2026, Hòa Minzy được vinh danh là Gương Mặt Trẻ Việt Nam Tiêu Biểu 2025 trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đồng thời nhận danh hiệu Gương Mặt Trẻ Tiêu Biểu Tỉnh Bắc Ninh 2025. Trước đó, vào tháng 3/2025, cô cũng từng tham dự chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và thanh niên Việt Nam.

"Chiếm sóng" các vị trí chủ chốt trong hội đoàn

Không dừng lại ở việc nhận bằng khen, Hòa Minzy còn tiến xa hơn khi đảm nhiệm những vai trò quan trọng. Tháng 6/2026, nữ ca sĩ được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Đến tháng 9/2026, cô tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Có thể thấy, tầm ảnh hưởng của Hòa Minzy hiện nay đã vượt ra khỏi khuôn khổ một nghệ sĩ giải trí.

Sức mạnh khủng khiếp từ cú hit Bắc Bling

Phải thừa nhận rằng, phần lớn những thành tựu rực rỡ này đều có sự cộng hưởng từ thành công vang dội của ca khúc Bắc Bling. Đây là bản phối khéo léo giữa âm nhạc đại chúng và chất liệu dân gian, tôn vinh hình ảnh quê hương Bắc Ninh với sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew. Sự kết hợp độc đáo này không chỉ tạo dấu ấn riêng mà còn kéo khán giả trẻ xích lại gần hơn với văn hóa truyền thống.

Thành tích của Bắc Bling thực sự là con số biết nói với khoảng 330 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành sản phẩm thành công nhất sự nghiệp của Hòa Minzy. Ca khúc này đạt #1 Trending YouTube Việt Nam chỉ sau 24 giờ phát hành và trụ vững vị trí dẫn đầu trong nhiều tuần. Đặc biệt, vào ngày 12/3/2025, sau 11 ngày ra mắt, sản phẩm này còn vươn lên #1 Trending YouTube toàn cầu, chính thức đưa tên tuổi Hòa Minzy ra thế giới.

Không chỉ dừng lại ở lượt view, Bắc Bling còn mang về cho nữ ca sĩ giải thưởng Special Award: Vietnamese Popular Music tại Music Awards Japan 2026. Chính thành công này đã giúp cô nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vì đóng góp trong việc quảng bá du lịch và văn hóa địa phương.

Bước chuyển mình sau 12 năm

Hòa Minzy vốn là quán quân chương trình Học Viện Ngôi Sao từ hơn 12 năm trước. Từ đó, cô bền bỉ xây dựng chỗ đứng bằng những sản phẩm đầu tư chỉn chu và khả năng biến hóa đa dạng. Sau cột mốc Bắc Bling, nữ ca sĩ càng mở rộng hoạt động khi tổ chức fan concert solo đầu tiên vào đầu năm 2026 và xuất hiện dày đặc tại các sự kiện quy mô quốc gia.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Hòa Minzy cũng là tâm điểm chú ý. Mối quan hệ giữa cô và Đại úy Thăng Văn Cương nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng khi nữ ca sĩ cởi mở chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào.