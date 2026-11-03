Thanh Thảo kể chuyện đi hát đám cưới ở Chợ Lớn: Từ ước mơ làm cô giáo đến khi 'kiếm rất nhiều tiền'

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Trong một buổi livestream, ca sĩ Thanh Thảo đã kể lại hành trình 'quay xe' cực gắt từ một học sinh định hướng sư phạm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cứ ngỡ sẽ đứng trên bục giảng, nhưng định mệnh lại đưa cô lên sân khấu với những màn 'chữa cháy' đầy bất ngờ.

Cú 'quay xe' từ nghề giáo sang làm MC và ca sĩ

Ít ai biết rằng lúc nhỏ, Thanh Thảo chưa từng nghĩ mình sẽ đi hát. Vì cả nhà từ bà ngoại, cậu đến mẹ đều làm giáo viên, cô cũng nuôi ước mơ làm cô giáo để nối nghiệp gia đình. Sự định hướng này hiệu quả đến mức cô đậu cả Cao đẳng Sư phạm lẫn Đại học Sư phạm. Nếu mọi chuyện cứ thế diễn ra, chắc chắn chúng ta đã có một cô giáo Thảo thay vì ca sĩ Thanh Thảo.

Tuy nhiên, đam mê thực sự của cô khi còn đi học lại là tổ chức các show ca nhạc cho trường. Dù lúc đó không thích hát, nhưng cô cực kỳ thích điều phối các chương trình văn nghệ và thường xuyên đảm nhiệm vai trò MC. Trong những show này, Thu Minh - bạn cùng trường với Thanh Thảo - thường là người lên sân khấu hát.

Bước ngoặt xảy ra trong một chương trình văn nghệ khi Thu Minh bị bệnh và không thể đến hát. Để chương trình không bị gián đoạn, các anh trong ban nhạc đã đề nghị Thanh Thảo lên hát thế Thu Minh để 'chữa cháy'. Dù tự nhận là không biết hát, nhưng vì muốn hoàn thành chương trình, cô vẫn đồng ý. Kết quả là cả trường vỗ tay nồng nhiệt khiến cô không tin vào mắt mình. Chính những lời khen 'Trời ơi, đây mới là ca sĩ. Em phải theo nghề ca sĩ đi' từ ban nhạc đã khiến cô ham vui và quyết định dấn thân vào con đường này.

Thời kỳ 'cày show' đám cưới ở Chợ Lớn

Khi bắt đầu theo chân các anh trong ban nhạc đi hát, Thanh Thảo dần dần biết hát và bắt đầu với những show đám cưới. Thời gian đó, cô chủ yếu chạy show tại các nhà hàng tiệc cưới ở khu Chợ Lớn. Có những ngày, cô phải hát tới 9 hoặc 10 show đám cưới.

Đồng hành cùng cô trong những ngày 'chạy sô' vất vả đó là Phương Thanh. Cả hai cứ thế thay phiên nhau chạy lên chạy xuống giữa các tầng lầu của nhà hàng để kịp giờ diễn. Điều thú vị là giai đoạn đi hát đám cưới này mang lại cho Thanh Thảo nguồn thu nhập rất lớn, cô chia sẻ rằng mình đã 'kiếm rất nhiều tiền' từ công việc này.

Từ hát bản năng đến con đường bài bản

Sau thời gian đi hát đám cưới, Thanh Thảo vô tình được mời tham gia liveshow của danh ca Hương Lan. Tại đây, cô gặp nhạc sĩ Đức Trí, người chịu trách nhiệm sản xuất nhạc cho chương trình. Nhạc sĩ Đức Trí nhận định cô có tố chất, nhưng thẳng thắn cho rằng nếu chỉ hát bằng bản năng thì sự nghiệp sẽ chỉ dừng lại ở đó mà không thể tiến xa hơn.

Để theo đuổi ca hát một cách chuyên nghiệp, Thanh Thảo nghe theo lời khuyên của nhạc sĩ Đức Trí và đăng ký thi vào Nhạc viện TP.HCM. Nhờ sự hướng dẫn của anh, cô đã thi đậu vào trường nhạc và bắt đầu quá trình học tập một cách bài bản, chính thống.