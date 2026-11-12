Thanh Thảo chính thức gọi bạn đời là 'chồng' sau 10 năm gắn bó

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Ca sĩ Thanh Thảo vừa tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm đánh dấu chặng đường 10 năm đồng hành cùng chồng là một doanh nhân. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Dương Triệu Vũ và Vy Oanh. Buổi tối diễn ra trong không khí nhiều cảm xúc, nơi nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động trước những lời chúc phúc từ bạn bè và gia đình hai bên.

Thanh Thảo là giọng ca Búp bê con trai, người vừa biến cột mốc 10 năm thành một lời tuyên bố tình yêu chính thức.

Màn ra mắt bài hát mang tên "Gọi anh là chồng"

Điểm nhấn của đêm tiệc là khi Thanh Thảo xuất hiện trong một chiếc váy cưới lộng lẫy để mở màn chương trình. Cô chọn trình bày ca khúc mới mang tên "Gọi anh là chồng", một sáng tác mà nhạc sĩ Đặng Thanh Tuyền viết riêng cho câu chuyện tình yêu của gia đình cô. Đây là sự kết hợp tiếp nối sau bài hát "50 năm về sau". Đặc biệt, phần hòa âm và phối khí của ca khúc này do ca sĩ Vicky Nhung thực hiện và dành tặng riêng cho đàn chị.

Với Thanh Thảo, tiết mục này không đơn thuần là biểu diễn mà là một dấu mốc đặc biệt. Cô cho biết từ trước đến nay hai người chưa bao giờ chính thức tuyên bố là vợ chồng, và đây là ngày cô chính thức gọi ba của con mình là chồng.

Sự góp mặt của con gái và niềm hạnh phúc gia đình

Không khí buổi tiệc càng thêm ấm cúng với sự tham gia của bé Talia, con gái của Thanh Thảo. Cô bé đã có những lời tâm sự xúc động dành cho ba mẹ, đồng thời tự tin thể hiện năng khiếu nghệ thuật qua việc ca hát và nhảy múa ngay trên sân khấu.

Đối với nữ ca sĩ, ca khúc mới không chỉ là một phần của buổi tiệc mà còn là món quà âm nhạc để lưu giữ kỷ niệm, gửi gắm thông điệp về sự gắn bó và hạnh phúc viên mãn sau một hành trình dài.

Chuyện hậu phương và sự ủng hộ từ chồng

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Thanh Thảo cho biết cô cảm thấy may mắn khi chồng luôn là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp nghệ thuật. Nam doanh nhân không chỉ ủng hộ đam mê ca hát mà còn hỗ trợ để cô hoàn thành tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình.

Vì tính chất công việc của chồng rất chủ động và thời gian thoải mái, anh thường xuyên đảm nhận việc chăm sóc con gái. Điều này giúp Thanh Thảo có thể yên tâm nếu cần đi lưu diễn xa. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết vì tình cảm dành cho con và cảm giác chỉ mình chăm con tốt nhất nên cô vẫn cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi nhận show để đảm bảo thời gian bên con.

Đúng là định nghĩa về "kín tiếng" của hội nghệ sĩ, 10 năm mới chịu gọi một tiếng chồng nhưng bù lại là một chiếc váy cưới lộng lẫy và một bài hát riêng, quá là ngọt ngào luôn!