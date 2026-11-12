Nam chính phim Xóm nhỏ kể chuyện từng trượt casting 20 lần

Giải trí

Hà Thành đảm nhận vai Phong trong phim Xóm nhỏ, đây là vai nam chính đầu tiên của anh trên truyền hình. Tuy nhiên, để chạm tới cột mốc này, nam diễn viên từng trải qua khoảng 20 lần trượt casting trước khi nhận vai Lâm trong Gió ngang khoảng trời xanh. Hà Thành chia sẻ mỗi lần đi thử vai đều mang theo hy vọng, nên khi không được chọn, anh không tránh khỏi cảm giác buồn và tiếc nuối.

Anh bắt đầu dấn thân vào việc thử vai ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Những lần không được chọn khiến anh tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Qua mỗi buổi casting, Hà Thành dần rèn luyện được kỹ năng đọc kỹ tình huống, lắng nghe yêu cầu từ đạo diễn để điều chỉnh phần thể hiện của mình. Anh cũng rút ra bài học rằng việc được chọn không chỉ nằm ở khả năng diễn xuất mà còn phụ thuộc vào sự phù hợp với nhân vật và bộ phim.

Những nốt trầm trước khi tỏa sáng

Một kỷ niệm đáng nhớ với Hà Thành là lần đầu tiên anh vào TPHCM thử vai ngay sau khi tốt nghiệp. Thời điểm đó, vì chưa quen biết đạo diễn và ê-kíp nên anh cảm thấy khá bỡ ngỡ. May mắn là sau buổi casting, anh được giao vai Phong trong một bộ phim truyền hình dài hơn 30 tập và theo đoàn ghi hình suốt 3-4 tháng tại miền Trung cùng miền Nam.

Điều đáng tiếc là cho đến nay, bộ phim này vẫn chưa được phát sóng, khiến Hà Thành chưa có cơ hội giới thiệu vai diễn đầu tay với khán giả. Dù vậy, anh coi quãng thời gian đó là trải nghiệm quý giá để làm quen với nhịp làm việc trên trường quay và học cách duy trì nhân vật xuyên suốt quá trình ghi hình. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong các vai Lâm (Gió ngang khoảng trời xanh), Thọ (Không giới hạn) và Tùng Jun (Mùa hè năm ấy) trước khi được bộ phận sản xuất của VFC mời thử vai cho Xóm nhỏ. Sau hai buổi casting, anh chính thức được chọn vào vai nam chính.

Bài toán khó khi hóa thân thành nhiếp ảnh gia khó gần

Trong Xóm nhỏ, Phong là một nhiếp ảnh gia có tính cách khá khó gần, trái ngược hoàn toàn với vẻ thân thiện, vui tính ngoài đời của Hà Thành. Để vào vai, anh phải đào sâu tìm hiểu nguyên nhân khiến nhân vật thường xuyên im lặng và giữ khoảng cách với mọi người. Hà Thành quan niệm nếu chỉ thể hiện Phong bằng gương mặt lạnh hay cách nói chuyện thiếu cảm xúc thì nhân vật sẽ bị một màu. Anh tập trung tìm kiếm những chuyển biến nội tâm, ngay cả khi nhân vật không dùng lời nói để bộc lộ.

Nam diễn viên chia sẻ có những phân đoạn anh rất muốn thể hiện cảm xúc nhưng yêu cầu của nhân vật lúc đó là phải kìm nén. Việc làm sao để người xem vẫn cảm nhận được những điều Phong không nói ra chính là một bài toán khó đối với anh. Thêm vào đó, vì các cảnh quay không diễn ra theo trình tự câu chuyện, trước mỗi cảnh, Hà Thành phải xác định rõ Phong vừa trải qua chuyện gì, trạng thái ra sao và mối quan hệ với đối phương đã thay đổi thế nào. Chỉ một ánh mắt hay một nhịp ngập ngừng cũng cần được tính toán kỹ để đảm bảo sự liền mạch cho nhân vật.

Tái hợp bạn diễn và định hướng tương lai

Tại Xóm nhỏ, Hà Thành tái hợp với diễn viên Lê Lưu Ly sau dự án Mùa hè năm ấy. Việc từng làm việc chung giúp cả hai dễ dàng trao đổi và phối hợp hơn, dù vậy họ vẫn phải tìm cách tương tác mới để phù hợp với nhân vật, tránh lặp lại lối diễn của phim trước. Đáng chú ý, một cảnh hôn trong phim đã được thực hiện khoảng 10 lần để đạt được sự tự nhiên về ánh mắt, khoảng cách và nhịp chuyển động theo đúng diễn biến câu chuyện.

Hà Thành cho biết anh may mắn được học tập tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh dưới sự hướng dẫn của TS.NSƯT Bùi Như Lai và NSND Minh Hòa. Khi làm truyền hình, anh tiếp tục học hỏi từ đạo diễn cùng các tiền bối, đặc biệt là sự ấn tượng trước lối diễn tự nhiên của nghệ sĩ Thanh Tú và diễn viên Khánh Linh.

Theo Hà Thành, diễn viên trẻ ngoài kỹ năng nghề cần tích lũy vốn sống, biết quan sát để thấu hiểu những người có hoàn cảnh và tính cách khác mình, đồng thời phải nghiêm túc, kỷ luật và có khả năng phối hợp tập thể. Sau Xóm nhỏ, anh đặt mục tiêu thử sức với những vai có ngoại hình gai góc hoặc tâm lý phức tạp, miễn là câu chuyện nhân vật đủ thuyết phục. Anh mong khán giả nhận ra mình diễn tự nhiên hơn qua từng vai diễn hoặc tìm được sự đồng cảm với nhân vật mà anh thể hiện.