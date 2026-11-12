Hồng Nhung kể chuyện 'dỗi' Trịnh Công Sơn rồi được tặng luôn bài hát Bống bồng ơi

Giải trí

Tại chương trình Pipa Inside the talk, diva Hồng Nhung vừa chia sẻ một kỷ niệm siêu đáng yêu với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong thời gian thực hiện album Bống Bồng ơi từ thập niên 90. Chuyện là lúc đó, Hồng Nhung vì giận dỗi chuyện gì đó với nhạc sĩ nên bỏ ra Hà Nội chơi.

Từ cuộc gọi tìm người đến tên gọi 'Bống'

Thời đó điện thoại di động chưa phổ biến, mọi người vẫn dùng điện thoại bàn nên muốn tìm ai là cả một vấn đề. Thấy Hồng Nhung 'mất tích', nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lập tức gọi điện cho bạn thân của nữ ca sĩ để hỏi thăm với giọng điệu cực kỳ thắc mắc: "Hồng Nhung đâu mà moa không thấy Hồng Nhung? Moa gọi Hồng Nhung sao không thấy Hồng Nhung trả lời?".

Đúng lúc này, cô bạn thân lại trả lời một câu khiến nhạc sĩ ngơ ngác: "Bống không có nhà, Bống đi Hà Nội rồi". Vì lúc ấy nhạc sĩ chỉ biết nữ ca sĩ với tên Hồng Nhung chứ chưa biết đến cái tên thân mật này, nên ông đã hỏi lại: "Bống là ai?". Sau khi cô bạn nhắc rằng Bống chính là Hồng Nhung, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nảy ra ý tưởng viết luôn bài Bống Bồng ơi để kể về câu chuyện mẹ câu cá bống ở hồ Tây, vì Hồng Nhung vốn học tại trường Chu Văn An nằm ngay bên bờ hồ này.

Bản viết tay 'nhàu nhĩ' và câu chuyện về loài cá Bống

Để đưa bài hát đến tay nữ ca sĩ, ông Phạm Phú Ngọc Trai - bạn của nhạc sĩ - đã mang ra Hà Nội một miếng giấy nhàu nhĩ. Đó chính là bản viết tay đầu tiên của bài Bống Bồng ơi, nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tự kẻ dòng nhạc và viết lời bằng tay, không hề dùng thước kẻ.

Không dừng lại ở đó, nhạc sĩ còn yêu cầu làm hẳn một băng nhạc cho Hồng Nhung. Với sự phối khí của anh Bảo Phúc, băng cát xét Bống Bồng ơi đã chính thức ra lò. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn nói sẽ viết thêm 3 bài để thành hẳn một câu chuyện về Bống với đầy đủ ba phần: mở bài, thân bài và kết bài. Trong đó, Bống Bồng ơi đóng vai trò mở đầu, tiếp đến là bài Bống không là Bống (tương ứng với cảnh con cá Bống nhảy từ hồ Tây lên bờ) và kết thúc bằng bài Thuở Bống là người. Có thể thấy cách triển khai câu chuyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cực kỳ sâu sắc.

Mối nhân duyên tri kỷ đặc biệt

Để nói về mối quan hệ này, có thể thấy đây là một tình bạn tri kỷ âm nhạc rất đặc biệt, bắt đầu từ năm 1991 khi Hồng Nhung vừa tròn 21 tuổi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tìm thấy ở cô một giọng hát tươi mới, mang hơi thở thời đại, giúp thổi sức sống mới vào các tác phẩm của mình.

Không chỉ là bóng hồng truyền cảm hứng cho những ca khúc như Bống bồng ơi hay Thuở bống là người, Hồng Nhung còn là người thể hiện thành công giai đoạn nhạc Trịnh những năm 1990. Dù cách biệt về tuổi tác, cả hai vẫn gắn bó sâu sắc nhờ sự đồng điệu về tâm hồn và nghệ thuật. Dù nhạc sĩ đã đi xa, Hồng Nhung vẫn luôn gìn giữ và coi ông là người thầy, người tri kỷ lớn trong đời.

Đúng là định nghĩa của việc 'dỗi' mà lại được quà xịn, có ai dỗi mà được viết hẳn bài hát cho mình thế này không nhỉ?