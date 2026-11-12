Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn tái hợp trong phim hài tình cảm 'Lái chị vào tim em'

Giải trí

Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn sẽ chính thức tái hợp trong dự án điện ảnh hài - tình cảm lãng mạn mang tên "Lái chị vào tim em".

Từ chiến trường đến phố thị hiện đại

Trong "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn từng để lại dấu ấn đậm nét với những vai diễn đặt trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích phòng vé nổi bật. Chính vì vậy, việc hai nam diễn viên tiếp tục bắt cặp trong một dự án có thể loại hoàn toàn khác biệt đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

Với "Lái chị vào tim em", cả hai sẽ có sự thay đổi về hình tượng. Thay vì những nhân vật gắn liền với thời chiến, họ sẽ hóa thân vào một câu chuyện tình cảm diễn ra trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Sự trở lại của các gương mặt quen thuộc

Đối với Đỗ Nhật Hoàng, dự án này đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của anh sau khoảng một năm. Steven Nguyễn thì liên tiếp tham gia các dự án điện ảnh sau "Mưa đỏ", trong đó có "Trại buôn người" và "Chị chị em em 3".

Một điểm nhấn khác của phim là sự góp mặt của Lamoon. Nữ diễn viên này từng gây chú ý với vai Út Khờ trong bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Sau một khoảng thời gian tập trung cho các hoạt động âm nhạc, Lamoon chính thức quay trở lại màn ảnh với một nhân vật trong câu chuyện tình cảm hiện đại có yếu tố hài hước.

Những chi tiết thú vị từ poster đầu tiên

Ê-kíp đã hé lộ poster đầu tiên giới thiệu ba nhân vật chính với phong cách đối lập rõ rệt. Trong ảnh, Lamoon xuất hiện tại một trạm xe buýt, đứng giữa hai chàng trai với hai cá tính khác nhau. Steven Nguyễn hiện lên là một chàng trai giàu có và hài hước, gắn liền với chiếc ô tô màu đen sang trọng.

Ngược lại, Đỗ Nhật Hoàng lại mang vẻ ngoài thư sinh, hiền lành với chiếc xe điện màu hồng - đen. Toàn bộ poster sử dụng hai gam màu chủ đạo là hồng và vàng, tạo nên một không khí trẻ trung và đậm chất lãng mạn cho bộ phim.

Đạo diễn đứng sau dự án

"Lái chị vào tim em" được dẫn dắt bởi Quản Phương Thanh trong vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch. Cô là một người có nền tảng chuyên môn vững chắc khi tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Nga theo diện học bổng.

Trước khi cầm trịch dự án này, Quản Phương Thanh đã có kinh nghiệm thực hiện nhiều chương trình âm nhạc như "Hương Mùa Hè". Cô cũng từng thực hiện MV cho AMEE, Thiều Bảo Trâm, Phan Mạnh Quỳnh, MIN và Noo Phước Thịnh, đồng thời có kinh nghiệm sản xuất webseries và phim ngắn.

Không biết là 'chiếc xe điện màu hồng' của Đỗ Nhật Hoàng có đủ sức 'cạnh tranh' với ô tô đen của Steven Nguyễn để lái chị vào tim không đây?