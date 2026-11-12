Hồ Ngọc Hà lần đầu lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler

Giải trí

Ngày 6 tháng 11, chuyên trang TC Candler đã đưa ca sĩ Hồ Ngọc Hà vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (The 100 Most Beautiful Faces of 2026). Đây là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ góp mặt trong danh sách đề cử thường niên này. Ở tuổi 42, cô vẫn duy trì hoạt động sôi nổi trong nghệ thuật, thời trang, kinh doanh và đang chuẩn bị ra mắt album phòng thu thứ tám sau 12 năm.

Nguồn tin gọi Hồ Ngọc Hà là "nữ hoàng giải trí" của showbiz Việt. Cô sinh năm 1984 tại Huế, từng sống ở quê nội Quảng Bình (nay thuộc Quảng Trị) trước khi ra Hà Nội học tập. Bố cô, ông Hồ Sỹ An, mang hai dòng máu Việt - Pháp, điều này giúp cô sở hữu những đường nét lai đặc trưng và từng được bạn bè gọi là Hồ An Tây.

Từ người mẫu đến "nữ hoàng giải trí"

Nền tảng nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà bắt đầu từ việc theo học chuyên ngành Piano tại Khoa Piano, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội). Nhờ chiều cao khoảng 1,72-1,73m và ngoại hình nổi bật, cô lấn sân sang nghề người mẫu từ năm 16 tuổi. Những cột mốc đầu tiên là giải Nhì cuộc thi Người mẫu thời trang Hà Nội mở rộng năm 2000 và giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2002.

Bước ngoặt sự nghiệp ca hát đến vào năm 2004 với album đầu tay “24 giờ 7 ngày” do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Sau đó, giai đoạn hợp tác cùng nhạc sĩ Đức Trí giúp cô tạo dấu ấn qua các ca khúc “Đêm nghe tiếng mưa”, “Giấc mơ chỉ là giấc mơ” và “Và em đã yêu”. Cô tiếp tục làm việc với Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh để biến hóa phong cách từ pop ballad sang dance, EDM và R&B. Trong hơn 20 năm, khán giả đã quen thuộc với các ca khúc “Tìm lại giấc mơ”, “Nỗi nhớ đầy vơi”, “Gửi người yêu cũ”, “Cả một trời thương nhớ” và “Cô đơn trên sofa”. Đặc biệt, chuỗi dự án “Love Songs” với nhiều album và đêm nhạc đã trở thành dấu ấn riêng của cô.

Không dừng lại ở âm nhạc, cô còn lấn sân sang điện ảnh với phim “39 độ yêu” và “Chiến dịch trái tim bên phải”. Trên truyền hình, Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế qua vai trò huấn luyện viên hoặc giám khảo tại “Giọng hát Việt”, “Nhân tố bí ẩn”, “The Face Vietnam” và “The New Mentor”.

Vị thế đại sứ thương hiệu xa xỉ

Trong lĩnh vực thời trang, Hồ Ngọc Hà không ngừng nâng cấp vị thế với các nhà mốt quốc tế. Tháng 5 năm 2024, cô trở thành Bạn thân Thương hiệu của BVLGARI, tham dự nhiều sự kiện tại Rome, Thượng Hải và Singapore. Đến tháng 7 năm 2026, cô mở màn cho chiến dịch Eternally Iconic tại Việt Nam và cuối cùng, vào đầu tháng 11 năm 2026, BVLGARI chính thức bổ nhiệm cô làm Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Tháng 9 năm 2026, tại Thượng Hải, cô gây chú ý khi đeo chiếc vòng cổ trị giá khoảng 42 tỷ đồng và chụp ảnh cùng diễn viên Lưu Diệc Phi. Cùng tháng đó, cô lần thứ tư đến Milan Fashion Week với tư cách Friend of House của Gucci, gặp gỡ CEO Francesca Bellettini và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Ngoài ra, cô còn hợp tác với Schiaparelli, Tamara Ralph và thường xuyên xuất hiện tại Shanghai Fashion Week.

Chuyện tình cảm và gia đình

Về đời tư, Hồ Ngọc Hà từng có con trai chung với doanh nhân Cường Đô La là Nguyễn Quốc Hưng (Subeo) sinh năm 2010. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con. Năm 2017, cô bén duyên với diễn viên Kim Lý sau khi đóng chung MV “Cả một trời thương nhớ”. Kim Lý sinh năm 1983 tại Stockholm (Thụy Điển), có bố là người gốc Việt và mẹ là người Thụy Điển.

Một kỷ niệm đặc biệt diễn ra vào tháng 11 năm 2020, ngay tại bệnh viện sau khi Hồ Ngọc Hà sinh đôi hai con là Lisa và Leon, Kim Lý đã cầu hôn khiến cô bật khóc vì xúc động. Cặp đôi đăng ký kết hôn trong cùng năm đó. Hiện tại, Kim Lý luôn đồng hành cùng cô trong công việc, chăm sóc các con và giữ mối quan hệ thân thiết với Subeo.

Câu chuyện về gia đình cô cũng rất đáng ngưỡng mộ. Bố cô là một thương binh giàu nghị lực, còn mẹ là bà Ngọc Hương – người mồ côi mẹ từ năm 9 tuổi và từng một mình nuôi các em trưởng thành. Ở tuổi gần 70, bà Ngọc Hương vẫn rất khỏe mạnh và vừa giành huy chương vàng nội dung Yoga Asana chuẩn kỹ thuật tại một cuộc thi cấp quốc gia. Thật sự là cả nhà đều giỏi và đẹp, đúng kiểu "gen trội' không lối thoát!