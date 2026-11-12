Hiền Hồ gây tranh cãi vì diện mạo 'lạ lẫm' trong clip biến hình

Giải trí

Hiền Hồ vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải một đoạn clip đu trend "biến hình". Đoạn clip thu hút sự chú ý bởi ngoại hình có phần khác biệt của nữ ca sĩ so với trước đây.

Trong video, Hiền Hồ gây chú ý với gương mặt tròn trịa và bầu bĩnh hơn. Những đường nét tổng thể trên khuôn mặt tạo cảm giác lạ lẫm, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Netizen chia phe khen chê diện mạo mới

Phản ứng của cộng đồng mạng trước diện mạo mới của Hiền Hồ chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả dành lời khen cho nữ ca sĩ, cho rằng vẻ ngoài đầy đặn hiện tại giúp cô trông trẻ trung và tươi tắn hơn.

Tuy nhiên, cũng có người nhận xét gương mặt hiện tại của cô không còn giữ được nét tự nhiên như trước. Dù vậy, việc thay đổi ngoại hình hay lựa chọn phương pháp làm đẹp vốn là quyết định cá nhân, nhưng câu chuyện giữ lại nét đặc trưng tự nhiên luôn là chủ đề mà cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Hành trình trở lại đầy thử thách

Hiền Hồ từng là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop sau khi giành ngôi vị Á quân Giọng hát Việt 2017. Cô nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ chất giọng giàu cảm xúc cùng loạt ca khúc như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không ở lại, và bản song ca Cưới nhau đi cùng Bùi Anh Tuấn.

Ở giai đoạn sự nghiệp phát triển mạnh, cô thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu lớn, gameshow truyền hình và sự kiện giải trí, từng được xem là một trong những nữ ca sĩ solo nhiều tiềm năng của thế hệ mới. Tuy nhiên, năm 2022, cô vướng ồn ào đời tư, khiến hình ảnh và sự nghiệp chịu ảnh hưởng đáng kể. Sau sự việc, cô từng lên tiếng xin lỗi và có thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Những năm gần đây, Hiền Hồ đã dần quay trở lại với âm nhạc, tiếp tục phát hành sản phẩm mới và biểu diễn tại một số sự kiện. Tuy nhiên, mức độ xuất hiện cũng như hiệu ứng truyền thông chưa trở lại như thời kỳ trước ồn ào. Những lần lộ diện của cô thường nhận được nhiều bình luận trái chiều, cho thấy hành trình lấy lại thiện cảm từ công chúng vẫn còn nhiều thử thách.

Đời tư hiện tại và sở thích mới

Không chỉ gây chú ý với âm nhạc và diện mạo, Hiền Hồ gần đây còn thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball. Cô tham gia một số hoạt động, giải đấu liên quan đến bộ môn này và chia sẻ hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cô vẫn đăng tải những khoảnh khắc du lịch, sử dụng trang phục và phụ kiện hàng hiệu.