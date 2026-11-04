Hà Trúc Linh thoải mái khi không đi thi quốc tế: 'Không nghĩ đó là điều thiệt thòi'

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Tại buổi họp báo công bố đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 3/11 ở Hà Nội, Hà Trúc Linh đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc mình không có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ. Trong khi nhiều tiền nhiệm đều có dấu ấn tại các đấu trường thế giới, Trúc Linh khẳng định cô không hề cảm thấy thiệt thòi vì điều này.

Với Trúc Linh, giá trị cốt lõi của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là điều quan trọng nhất. Cô xem đây là một danh hiệu cao quý đi kèm với trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự cộng đồng và kiến tạo những giá trị tốt đẹp. Người đẹp cho rằng việc đại diện Việt Nam ra thế giới là một cơ duyên; nếu có cơ hội cô sẽ tham gia, còn nếu không thì cũng không sao.

Định nghĩa mới về việc "lan tỏa hình ảnh"

Thay vì chỉ nhìn vào các cuộc thi sắc đẹp, Hà Trúc Linh tin rằng một hoa hậu có thể lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam ở nhiều không gian khác nhau. Theo cô, chỉ cần đáp ứng đủ bốn tiêu chí nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến, người đẹp hoàn toàn có thể giới thiệu bản lĩnh và giá trị của phụ nữ Việt thông qua các diễn đàn văn hóa hay học thuật.

Đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cũng đồng tình về trách nhiệm của người đăng quang là phải thực hiện tốt vai trò sau khi nhận danh hiệu. Phía Ban tổ chức cho biết họ vẫn nỗ lực tạo điều kiện để Hoa hậu tham gia các đấu trường quốc tế nếu có cơ hội và cuộc thi phù hợp. Đáng chú ý, nhiệm kỳ của Hà Trúc Linh kéo dài khoảng 18 tháng, là nhiệm kỳ ngắn nhất trong suốt 19 kỳ tổ chức, nhưng Ban tổ chức đánh giá cô và các Á hậu đã hoàn thành tốt trách nhiệm.

Những kỷ niệm từ cuộc thi năm 2024

Khi chỉ còn vài ngày nữa là khép lại nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh thừa nhận mình có rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là việc chuẩn bị bài phát biểu cuối cùng để tri ân khán giả và những người đồng hành. Nhìn lại hành trình năm 2024, kỷ niệm đáng nhớ nhất với cô là khi đêm chung kết phải lùi lịch do ảnh hưởng của bão lũ.

Trong giai đoạn đó, Trúc Linh lo lắng cho sự an toàn của đội ngũ dựng và bảo vệ sân khấu hơn là lịch trình thi đấu. Cô kể lại chi tiết việc các thí sinh từng phải tập luyện tại một ngôi trường ở Huế vì không thể tổng duyệt trên sân khấu chính thức. Để hình dung không gian trình diễn, ê-kíp đã dùng phấn vẽ trực tiếp lên nền trường. Cô xem đây là kỷ niệm đặc biệt, gợi nhớ những ngày còn đi học; ê-kíp cùng tập luyện, ăn uống và sinh hoạt tại đó.

Ngoài ra, hành trình dự thi đi qua nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc với những buổi ghi hình kéo dài đến sáng, thời gian nghỉ ngơi cực kỳ ngắn đã giúp Trúc Linh hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống địa phương. Trên hết, điều ý nghĩa nhất mà cô nhận được chính là tình bạn, sự gắn bó và động viên lẫn nhau giữa các thí sinh sau cuộc thi.

Chờ đợi người kế nhiệm tại Hải Phòng

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền hương sắc” sẽ chính thức diễn ra vào tối 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Cuộc thi năm nay tiếp tục bám sát bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Sau vòng Chung khảo ngày 10/10, Ban Giám khảo đã chọn ra 25 gương mặt xuất sắc nhất từ 53 thí sinh ban đầu để bước vào vòng Chung kết toàn quốc. Để tìm ra người kế nhiệm Hà Trúc Linh, 25 cô gái này sẽ phải trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và đặc biệt là phần thi ứng xử.

Nhiệm kỳ ngắn kỷ lục nhưng tư duy lại cực kỳ vững chãi, liệu người kế nhiệm có giữ được phong độ "chill" nhưng chất như thế này không nhỉ?