Giải trí

Tạp chí Variety vừa công bố danh sách 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại, gây xôn xao giới mộ điệu. Variety thừa nhận đây là một công việc khó khăn vì phải cân nhắc giữa nghệ thuật, danh tiếng, lịch sử điện ảnh và sức ảnh hưởng của mỗi cá nhân.

Sức hút vượt thời gian của biểu tượng gợi cảm

Chiếm ngôi đầu bảng là Marilyn Monroe, biểu tượng gợi cảm đình đám nhất lịch sử Hollywood. Điều thú vị là dù chưa từng được đề cử Oscar, bà vẫn vượt qua hàng loạt tên tuổi có thành tựu diễn xuất đồ sộ để chốt vị trí số một. Theo Variety, khái niệm ngôi sao điện ảnh gợi lên hình ảnh một cá nhân có sức hút vượt thời gian, và Marilyn Monroe là ví dụ điển hình khi sự quyến rũ, bí ẩn cùng tầm ảnh hưởng của bà không hề phai nhạt qua nhiều thế hệ.

Ngay cả khi quan niệm về sắc đẹp hiện nay đã thay đổi, hình ảnh minh tinh tóc vàng vẫn có sức mê hoặc đặc biệt. Những bộ phim như The Seven Year Itch (1955) và Some Like It Hot (1959) ngày càng được coi là tác phẩm kinh điển. Marilyn Monroe không chỉ đẹp mà còn có phong cách biểu diễn riêng, là sự pha trộn giữa hài hước, ngây thơ và quyến rũ. Variety nhận định rằng khi xem phim của bà, khán giả không chỉ nhìn mà còn tan chảy cùng bà, và đó chính là tinh túy của sự nổi tiếng trong điện ảnh.

Những gương mặt thống trị Top 10 và sự bền bỉ của Tom Cruise

Không quá bất ngờ khi phần lớn những vị trí dẫn đầu thuộc về thời kỳ vàng son của Hollywood. Xếp sau Marilyn Monroe là Humphrey Bogart (ngôi sao phim Casablanca) ở vị trí thứ 2, vua hài Charlie Chaplin đứng thứ 3, Jack Nicholson thứ 4 và Katharine Hepburn thứ 5. Tiếp theo lần lượt là Sidney Poitier (thứ 6), Marlon Brando từ phim The Godfather (thứ 7).

Đáng chú ý, Tom Cruise là gương mặt đương đại hiếm hoi lọt vào Top 10 khi đứng ở vị trí thứ 8. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của một ngôi sao biết kết hợp thương mại với nghệ thuật. Suốt nhiều thập niên, tài tử này liên tục thử thách giới hạn thể chất, tự đóng cảnh hành động nguy hiểm và duy trì sức hút qua các thương hiệu lớn như Mission: Impossible và Top Gun. Anh cũng được trao giải Oscar danh dự để ghi nhận đóng góp cho ngành công nghiệp này. Trong khi đó, Nicole Kidman - vợ cũ của anh - đứng ở vị trí thứ 72. Vị trí thứ 9 thuộc về Toshiro Mifune, ngôi sao Nhật Bản của phim Seven Samurai (1954), và Barbra Streisand khép lại Top 10.

Những cái tên vắng mặt và thứ hạng gây tranh cãi

Điểm khiến dân tình bàn tán nhất chính là sự vắng mặt hoàn toàn của Johnny Depp và Keanu Reeves, dù cả hai đều có sức ảnh hưởng lớn và nhiều vai diễn đáng nhớ. Thậm chí Christian Bale, một diễn viên từng giành tượng vàng Oscar, cũng không có tên trong danh sách.

Thứ hạng của nhiều ngôi sao khác cũng gây nhiều ý kiến trái chiều. Leonardo DiCaprio, dù từng thắng Oscar với những phim như Titanic, The Revenant hay The Wolf of Wall Street, nhưng chỉ đứng thứ 38. Brad Pitt xếp thứ 29, trong khi Angelina Jolie - một biểu tượng gợi cảm khác của Hollywood - lại biến mất hút khỏi danh sách.

Một số tên tuổi khác có vị trí khá khiêm tốn: Sean Penn (người có 2 Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc) đứng thứ 80, Kate Winslet thứ 84, Robert Pattinson thứ 83, Kristen Stewart thứ 91 và Joaquin Phoenix tận vị trí thứ 93. Variety giải thích rằng danh sách này là tổng hòa nhiều yếu tố, không chỉ dựa trên giải thưởng hay năng lực diễn xuất mà còn là sức hút đại chúng, dấu ấn văn hóa và khả năng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thế hệ trẻ và những lựa chọn gây bàn luận

Kristen Stewart được Variety đánh giá là có năng lượng u sầu, trầm ngâm, gợi nhớ đến Jane Fonda thời trẻ. Còn Robert Pattinson thì ngày càng chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng, thoát khỏi hình tượng ma cà rồng Edward Cullen. Việc anh vừa được xác nhận đóng vai James Bond thế hệ mới càng khiến sự nghiệp thêm thu hút chú ý.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Zendaya ở vị trí thứ 98 gây tranh cãi dữ dội. Dù là gương mặt tiêu biểu của Gen Z, có sức ảnh hưởng lớn trong cả điện ảnh lẫn thời trang qua các phim như The Greatest Showman, Dune và Challengers, nhưng năng lực diễn xuất của cô vẫn chưa thuyết phục được một bộ phận khán giả. Nhiều người cho rằng vị trí này là quá sớm nếu so với những tiền bối có hàng chục năm cống hiến. Tuy nhiên, Variety cho rằng Zendaya đã góp phần định nghĩa lại khái niệm ngôi sao điện ảnh thời đại mới với những khoảnh khắc tỏa sáng đáng nhớ trên màn ảnh.

Vậy là xong, danh sách thì đã có nhưng đúng là không bao giờ có đáp án duy nhất cho việc xác định một ngôi sao vĩ đại. Còn bạn, thấy thiếu ai hay thấy ai đứng ở vị trí chưa xứng đáng không?