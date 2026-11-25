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Trương Mỹ Nhân vừa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc cực kỳ tình tứ bên Phí Ngọc Hưng. Trong clip, cả hai xuất hiện với tạo hình chỉn chu, diện áo dài và có những cử chỉ ngọt ngào, tạo dáng chẳng khác nào cô dâu chú rể trong một bộ ảnh cưới chính hiệu. Bối cảnh và cách trang điểm của cặp đôi cũng khiến nhiều người liên tưởng đến một buổi lễ cưới.

Ngay sau khi loạt hình ảnh được chia sẻ, không ít khán giả đã vội vàng đặt câu hỏi liệu cặp đôi có phải đã bí mật tổ chức đám cưới hay không. Tuy nhiên, Trương Mỹ Nhân đã nhanh chóng lên tiếng giải thích đây thực chất chỉ là một buổi chụp ảnh Tết sớm của hai vợ chồng cùng các con. Trước những lời giục cưới dồn dập từ phía người hâm mộ, cô nàng còn hài hước đáp lại: "Hẹn 10 năm nha".

Chuyện tình đầy thăng trầm của cặp đôi

Để có được sự viên mãn như hiện tại, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng từng phải trải qua không ít lần hợp tan, mâu thuẫn và bất đồng. Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng cả hai có rất nhiều điểm khác biệt, từ tính cách, lối sống cho đến văn hóa vùng miền. Trong khi Phí Ngọc Hưng là con trai miền Bắc thì cô là con gái miền Nam, dẫn đến việc có những lúc cô nói chuyện vô tư nhưng đối phương lại cảm thấy bị tổn thương.

Trương Mỹ Nhân tâm sự rằng trước khi có Bona, cô và Ngọc Hưng cãi lộn rất nhiều, ngày nào cũng cãi vì những lý do rất vô lý. Điều đáng nói là khi em bé ra đời, những xung đột giữa hai người thậm chí còn lớn hơn nữa.

Hành trình từ áp lực mang thai đến tổ ấm hạnh phúc

Chuyện tình của cặp đôi từng gây bất ngờ cho công chúng khi năm 2022, Trương Mỹ Nhân công khai đã có con gái đầu lòng là bé Bona (lúc đó đã 2 tuổi). Nữ diễn viên tiết lộ bản thân từng mắc hội chứng buồng trứng đa nang và được chẩn đoán gặp khó khăn trong việc mang thai, nên khi biết tin có em bé, cô vô cùng bất ngờ. Thời điểm đó, cô và Phí Ngọc Hưng đã bên nhau được khoảng 3 năm.

Sau 5 năm gắn bó, Phí Ngọc Hưng đã cầu hôn Trương Mỹ Nhân vào tháng 5/2023. Đến tháng 8/2023, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn tại UBND phường. Gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới vào tháng 1/2024 khi Trương Mỹ Nhân sinh con gái thứ hai.

Sau những thăng trầm, cả hai đã dần học được cách thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Trương Mỹ Nhân cho biết hiện tại cô đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm dành cho bạn đời và có thể tự tin gọi Hưng là người yêu, là chồng mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

Về hai nhân vật chính

Trương Mỹ Nhân là người mẫu, diễn viên từng tham gia nhiều dự án như Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp... Đặc biệt, năm 2018, cô đã giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam.

Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân một tuổi, cũng hoạt động trong vai trò diễn viên và người mẫu. Anh được khán giả biết đến qua chương trình Tỏ tình hoàn mỹ và dần nhận được sự yêu mến thông qua các vai diễn trong sitcom cũng như phim ngắn.