Giải trí

Song Hye Kyo vừa gây bất ngờ với diện mạo mới trong Tantara, bộ phim khai thác về làng giải trí Hàn Quốc giai đoạn từ 1960 đến 1980. Trong trailer phát hành ngày 27/11, nữ diễn viên xuất hiện với kiểu tóc ngắn, diện trang phục công sở, đồng phục bồi bàn và cả những bộ đồ bụi bặm.

Bộ phim xoay quanh Min Ja (Song Hye Kyo), một thợ may từ khu làng nghèo khó. Cô cùng người bạn thuở ấu thơ là Dong Gu (Gong Yoo) tha hương, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Dù không biết gì về lĩnh vực nghệ thuật, Min Ja vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ làm việc trong ngành giải trí. Nhân vật này được xây dựng với tính cách mạnh mẽ và táo bạo, thể hiện qua những câu thoại như "Muốn thành công thì phải nhẫn tâm một chút" hay lời khuyên dành cho cộng sự: "Mặt phải dày lên một chút, học mẹ em ấy".

Tác phẩm tập trung chủ yếu vào bối cảnh thập niên 1970, hé mở những góc khuất thời kỳ đầu của công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Trên các diễn đàn phim ảnh ở châu Á, nhiều khán giả đang rất kỳ vọng vào một nhân vật đậm cá tính cùng hành trình lập nghiệp từ con số không của minh tinh này. Tantara dự kiến ra mắt từ ngày 11/12.

Dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất

Đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo và Gong Yoo hợp tác với nhau. Phim còn có sự góp mặt của Kim Seol Hyun trong vai cô gái có giọng hát hay, được Min Ja và Dong Gu nâng đỡ để trở nên nổi tiếng. Bên cạnh đó, tài tử Cha Seung Won vào vai một nhà sản xuất chuyên săn lùng những ngôi sao tiềm năng.

Đứng sau kịch bản của Tantara là Noh Hee Kyung. Biên kịch này từng làm việc chung với Song Hye Kyo ở Thế giới họ đang sống (2008) và Gió đông năm ấy (2013).

Hy vọng Song Hye Kyo sẽ mang đến một cú lột xác đúng nghĩa chứ không chỉ là thay đổi kiểu tóc!