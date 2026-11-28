Giải trí

Ngày 26/11, Kim Lý đã đăng tải một bức ảnh tình tứ bên Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật bạn đời. Điều đặc biệt là đây không phải ảnh mới, mà là khoảnh khắc được chụp từ chuyến đi đầu tiên của hai người, khi họ dành trọn một tuần bên nhau.

Trong bài viết, nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi nhìn lại kỷ niệm cũ. Anh không ngờ rằng từ chuyến đi năm đó, cả hai lại có thể cùng nhau xây dựng một gia đình và gắn bó suốt cả cuộc đời. Kim Lý viết: "Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu của anh. 35 là một độ tuổi thật đẹp". Anh mong muốn cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau nâng ly, chia sẻ tiếng cười và tình yêu thương.

Thay vì dùng những lời lẽ cầu kỳ, cách Kim Lý nhắc lại kỷ niệm từ thuở mới yêu để bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Từ MV gây chú ý đến tổ ấm nhỏ

Nhìn lại hành trình, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau thông qua một người bạn. Sau đó, cả hai có cơ hội hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Chính những phân cảnh tình cảm trong sản phẩm âm nhạc này đã khiến cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Sau nhiều năm gắn bó, họ chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Đến tháng 11 cùng năm, nữ ca sĩ sinh cặp song sinh là Lisa và Leon. Kể từ thời điểm đó, gia đình nhỏ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quây quần, cùng nhau đi du lịch và đồng hành trong mọi hoạt động của cuộc sống thường ngày.

Cách vận hành gia đình và sự nghiệp

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên ba con là Subeo, Lisa và Leon. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô đặc biệt trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Trong việc nuôi dạy con, cô chú trọng dạy các con sống hướng thiện, tự lập và giữ sự gần gũi với thiên nhiên.

Cặp đôi vẫn duy trì thói quen cùng nhau đi du lịch và nghỉ dưỡng mỗi khi có dịp. Trong công việc, Hồ Ngọc Hà tiếp tục hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và giải trí. Trong khi đó, Kim Lý thường xuyên xuất hiện bên cạnh ủng hộ vợ tại các sự kiện quan trọng.

Nữ ca sĩ cho biết cả hai luôn tôn trọng và ủng hộ công việc của đối phương. Sau gần 10 năm bên nhau, họ vẫn duy trì sự gắn bó và thường xuyên dành cho nhau những lời ngọt ngào, cho thấy một mối quan hệ bền vững qua thời gian.