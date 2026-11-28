Đời sống

Ai trong chúng ta cũng có một đứa bạn kiểu: uống đến ly thứ hai là thành tâm điểm của buổi tiệc, hoặc bỗng dưng muốn nhắn tin cho người yêu cũ, hay đột nhiên trút hết bầu tâm sự cho cả thế giới biết. Liệu những hành động này có liên quan đến cung hoàng đạo? Dù chiêm tinh học chỉ mang tính chất giải trí và phản ứng thực tế với cồn phụ thuộc vào cơ địa cũng như lượng uống của mỗi người, nhưng dựa trên những định kiến chiêm tinh điển hình, có năm cung hoàng đạo dễ khiến buổi đi chơi trở thành một 'vở kịch' đầy kịch tính.

Những 'chiến thần' dẫn dắt cuộc vui

Nếu bạn là một Bạch Dương, buổi đi uống không đơn thuần là gặp gỡ bạn bè mà giống như một 'nhiệm vụ' cần hoàn thành. Với đặc tính tự phát và bốc đồng, Bạch Dương thường là người đề xuất chuyển sang quán tiếp theo, là người đầu tiên kéo cả hội ra sàn nhảy và không ngại 'mắng' những ai định về sớm là nhát gan. Sự nhiệt huyết này khiến họ dễ dàng hưng phấn với mọi ý tưởng mới, nhưng hãy nhớ rằng dù cảm thấy vẫn ổn, cồn vẫn tác động đến cơ thể, nên tốt nhất hãy giao quyền lái xe cho người tỉnh táo.

Với Sư Tử, việc thu hút sự chú ý là bản năng chứ không cần đến chất kích thích. Tuy nhiên, khi có chút men, sự tự tin và yêu thích vui vẻ của họ càng tăng cao. Sư Tử sẽ là người chọn nhạc, tổ chức chụp ảnh nhóm và kéo bạn bè cùng nhảy múa. Thậm chí, khi bài hát yêu thích vang lên, họ có thể biến mọi người xung quanh thành diễn viên trong 'music video' cá nhân của mình. Điều quan trọng là hãy làm tâm điểm một cách vui vẻ mà không cần uống quá mức hoặc phớt lờ giới hạn của bản thân.

Từ 'máy nói' đến kẻ săn tìm phiêu lưu

Song Tử thường bị bạn bè trêu chọc vì khả năng giao tiếp thượng thừa với bất kỳ ai. Khi không khí trở nên thoải mái hơn, họ biến thành một cỗ máy trò chuyện thực thụ. Từ những tin gossip mới nhất đến những giả thuyết kỳ lạ về vũ trụ, tất cả đều được Song Tử lồng ghép vào cùng một cuộc hội thoại. Có lúc họ bắt đầu kể một câu chuyện nhưng chưa kịp kết thúc đã rẽ sang ba chủ đề khác, khiến bạn bè vừa cười vừa hoang mang không theo kịp mạch suy nghĩ. Dù vậy, bạn hoàn toàn có thể là linh hồn của buổi tiệc mà không cần rượu, kể cả khi chỉ cầm một ly mocktail trên tay.

Nhân Mã lại xem việc đi uống là cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong mắt chiêm tinh, Nhân Mã là kẻ luôn khao khát phiêu lưu, vì vậy họ thường bất ngờ đề xuất một quán bar mới lạ hoặc biến một tối thứ Sáu bình thường thành một chuyến phiêu lưu đúng nghĩa. Câu cửa miệng của họ sẽ là cứ tận hưởng đi và luôn có ý tưởng cho hoạt động tiếp theo. Tuy nhiên, sự tùy hứng này đôi khi khiến họ quên mất rằng không phải quyết định nào cũng cần thực hiện ngay lập tức, và không nên ép bản thân hay bạn bè uống thêm để kéo dài cuộc vui.

Những phút giây 'sầu đời' và sự thật về cồn

Đối lập với sự sôi nổi là Song Ngư, cung hoàng đạo được cho là nhạy cảm, giàu cảm xúc và có trí tưởng tượng phong phú. Trong một buổi đi chơi, Song Ngư dễ dàng chuyển từ việc cười đùa sang những cuộc trò chuyện sâu sắc về tình yêu, tình bạn hay những quyết định thay đổi cuộc đời. Đỉnh điểm là câu nói kinh điển: Tao phải kể cho mày nghe chuyện này, trước giờ tao chưa từng nói với ai. Sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng này có thể xoay chuyển toàn bộ không khí của buổi tiệc chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, việc trở nên cảm xúc hơn khi uống không hoàn toàn do cung hoàng đạo quyết định, mà vì cồn làm giảm khả năng kiểm soát và phán đoán, nên những chuyện quan trọng hãy để dành lúc tỉnh táo để bàn bạc.

Nhìn chung, theo định kiến chiêm tinh, Bạch Dương là người tự phát, Song Tử là người nói không ngừng, Sư Tử là nhân vật chính, Nhân Mã là kẻ săn tìm phiêu lưu và Song Ngư là nốt trầm cảm xúc. Thực tế, không có cung hoàng đạo nào dễ say hơn cung nào, vì tác động của cồn tùy thuộc vào lượng uống, tốc độ tiêu thụ và cơ địa mỗi người. Và hãy nhớ: đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe, kể cả khi bạn cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo.

Thế nào, bạn thấy mình hay đứa bạn thân giống mô tả của cung nào nhất, hay là 'combo' của nhiều cung cùng lúc?