Giải trí

Ngày 27/11, cộng đồng mạng trên Weibo bất ngờ xôn xao khi Lưu Diệc Phi được thấy chuyển sang sử dụng iPhone 18 Pro Max. Điều khiến mọi người ngạc nhiên không nằm ở giá trị hay đời máy của chiếc điện thoại, mà nằm ở chính thói quen dùng đồ của nữ diễn viên. Trước đó, Lưu Diệc Phi nổi tiếng với sự trung thành đáng kinh ngạc dành cho chiếc Huawei Mate X5.

Trong một khoảng thời gian dài, hình ảnh nữ diễn viên gắn liền với chiếc điện thoại gập của Huawei đã trở nên quá quen thuộc. Trong khi thế giới smartphone liên tục nâng cấp mẫu mã và ra mắt phiên bản mới theo từng năm, việc cô kiên trì sử dụng một thiết bị cũ suốt vài năm đã để lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cư dân mạng không khỏi hài hước cảm thán rằng họ đã phải sống đủ lâu để chứng kiến ngày Lưu Diệc Phi đổi điện thoại.

'Kỷ lục' chung thủy với đồ dùng cá nhân

Thực ra, việc dùng điện thoại lâu năm chỉ là một phần trong phong cách sống 'cực kỳ chung thủy' với đồ dùng cá nhân của Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên vốn không chạy theo những món đồ công nghệ mới nhất để khẳng định đẳng cấp như nhiều ngôi sao khác trong giới giải trí.

Minh chứng rõ nhất là cô từng gắn bó với một chiếc áo khoác đỏ trong suốt 10 năm và sử dụng chiếc ghế ngồi nghỉ trên phim trường suốt 18 năm. Chính vì hình ảnh một người ngại thay đổi đã quá sâu đậm trong tâm trí khán giả, nên khi cô quyết định dừng sử dụng chiếc máy 'tri kỷ' để cập nhật lên mẫu flagship mới nhất từ nhà Táo khuyết, điều này đã tạo nên một cơn sốt thảo luận thú vị.

Sức hút của ngôi sao hạng S

Nhiều ý kiến bông đùa rằng có lẽ hiệu năng và hệ sinh thái của iPhone 18 Pro Max quá mạnh mẽ nên mới có thể khiến một người vốn 'ngại thay đổi' như Lưu Diệc Phi không thể làm lơ. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, việc một hành động nhỏ như đổi điện thoại lại trở thành chủ đề hot chính là minh chứng cho sức hút khổng lồ của một ngôi sao hạng S. Mọi động thái nhỏ nhất trong đời sống thường ngày của cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Góc nhìn về cuộc sống của 'Thần Điêu Đại Hiệp'

Để hiểu vì sao mỗi cử động của Lưu Diệc Phi lại gây chú ý, hãy nhìn vào vị thế của cô trong Cbiz. Dù không ra mắt phim thường xuyên, cô vẫn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí dẫn đầu bảng xếp hạng Baidu năm 2025 dù không có phim mới. Hiện tại, ở tuổi 39, cô chọn cuộc sống độc thân hạnh phúc trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, dành thời gian yêu thiên nhiên và chăm sóc thú cưng.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 trong một gia đình có nền tảng tốt với cha là giảng viên đại học và mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ rồi trở về Trung Quốc năm 15 tuổi. Với sự hỗ trợ từ cha nuôi Trần Kim Phi, cô nhanh chóng bước vào làng giải trí và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi nhập học năm 2002.

Sự nghiệp của cô bắt đầu từ năm 2002 với phim Kim Phấn Thế Gia. Sau đó, loạt vai diễn kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đã biến cô thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X. Không dừng lại ở phim truyền hình, cô tiến ra Hollywood với vai Hoa Mộc Lan trong phim Mulan (2020) của Disney. Gần đây, khán giả vẫn thấy cô ghi dấu ấn qua các dự án như Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng.

Ngoài công việc diễn xuất, cô còn là đại sứ của nhiều thương hiệu lớn và luôn xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách thanh lịch, sang trọng. Về đời tư, cô cực kỳ kín tiếng và chỉ mới công khai hẹn hò với tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun. Cho đến nay, cô vẫn duy trì lối sống lành mạnh và giữ được vẻ đẹp tự nhiên không cần can thiệp dao kéo.

Đúng là đẳng cấp của 'tỷ tỷ', chỉ cần đổi cái điện thoại thôi mà cũng khiến cả mạng xã hội dậy sóng, vậy mọi người định dùng một chiếc điện thoại trong bao nhiêu năm?