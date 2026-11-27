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Cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long luôn là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là loạt video ghi lại cảnh ông xã tự tay vào bếp chuẩn bị những bữa ăn đa dạng từ món Âu, Nhật cho đến các món Việt thân thuộc. Theo chia sẻ của Khánh Vân, anh Long không chỉ nấu cho có mà cực kỳ chịu khó tìm tòi để làm đúng những món vợ yêu thích.

Từ những bữa ăn 'sang chảnh' chuẩn nhà hàng

Câu chuyện ông xã Khánh Vân vào bếp từng được chú ý khi anh đầu tư con cá mú đỏ nặng khoảng ba kg, với giá nguyên liệu chính lên đến gần một triệu đồng. Chỉ trong một tiếng, anh đã hoàn thành cùng lúc hai món là cá hấp Hong Kong và cá chiên giòn. Với món hấp, anh tự chuẩn bị nước sốt từ dầu mè, dầu hào, nước tương kết hợp gừng, hành, ớt. Riêng món chiên, anh tách thịt và xương, tẩm bột rồi chiên giòn, thậm chí còn dùng đũa cố định xương cá để tạo hình cong đẹp mắt như trong nhà hàng.

Không dừng lại ở đó, menu 'chiều vợ' còn có sự xuất hiện của sườn bò Tomahawk. Món ăn được bày biện chỉn chu trên thớt gỗ với thịt cắt lát màu hồng, ăn kèm măng tây xanh, cà chua bi, nấm, lá hương thảo và khoai tây nghiền trong bát thủy tinh. Khánh Vân cho biết cô cực kỳ thích món này vì có sốt nấm siêu ngon và cảm động vì chồng luôn tìm tòi món ngon cho mình.

Khi 'đầu bếp' Nguyễn Long chinh phục các món khó

Khi vợ thèm bún bò Huế, Nguyễn Long lập tức chuẩn bị từ bắp bò hoa, gân bò, chân giò đến các loại gia vị. Anh không chỉ nấu nước dùng mà còn tự làm sa tế, sơ chế mắm ruốc và chế biến chả cua. Thành phẩm là tô bún đầy đặn với thịt bò, giò heo, gân bò, chả cua, tiết và rau sống. Khánh Vân đã dành cho món ăn này số điểm hài hước là “10 tỷ điểm” vì nước dùng ngọt thanh và chả cua nhiều thịt, đồng thời đùa rằng chưa có món nào làm khó được chồng.

Anh Long còn dành cả ngày để nấu mì ramen kiểu Nhật cho vợ. Tô mì được trình bày bắt mắt với sợi mì vàng, trứng lòng đào, thịt xá xíu, chả cá Nhật hình xoắn hồng, măng ngâm, giá đỗ, hành lá và một miếng rong biển lớn. Ngoài ra, vào những ngày mưa, anh còn chuẩn bị món mì Ý sốt kem khoái khẩu của vợ với tôm áp chảo vàng ươm, ăn kèm salad rau xanh và cà chua bi.

Đậm đà hương vị cơm quê

Bên cạnh những món cầu kỳ, Nguyễn Long thường xuyên nấu các món ăn gần gũi với khẩu vị gia đình Việt. Trong một bữa cơm quê, anh đã chuẩn bị cá lóc kho gừng và khổ qua rừng nhồi thịt, trứng chiên. Với món cá lóc kho, anh sơ chế cá, dùng đường thắng làm nước màu, kết hợp với hành khô, ớt, nước mắm, hạt tiêu và ướp cùng thịt lợn. Khi kho, anh lót hành tây và gừng dưới đáy nồi, xếp cá và thịt lên trên rồi phủ thêm một lớp gừng thái sợi.

Đối với món khổ qua rừng nhồi thịt, anh chuẩn bị nhân từ thịt băm trộn cùng giò sống, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, nước mắm và hạt tiêu trước khi nhồi vào từng trái khổ qua. Ngoài ra, anh còn từng trổ tài với mì bò Đài Loan, cơm tấm, phở, gỏi bưởi tôm thịt, tôm sốt mayonnaise và bún mắm. Đặc biệt là món bún cá với tô lớn như chiếc nồi, nước dùng ngọt thanh, thơm, chua dịu cùng cá chiên giòn rụm.