Giải trí

Năm 2027, màn ảnh rộng Việt Nam sẽ đón loạt phim hợp tác với Hàn Quốc với sự tham gia của các nhà làm phim và diễn viên hai nước. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở giải trí mà còn khai thác sâu đề tài thể thao, gia đình, hài hước và mở rộng bối cảnh sản xuất ra ngoài Việt Nam, hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ cho khán giả.

Những câu chuyện truyền cảm hứng và hài hước

Đầu tiên phải kể đến bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, dự kiến khởi chiếu ngày 8/1/2027. Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người giành Huy chương Vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Rio 2016. Tác phẩm không chỉ tái hiện những khoảnh khắc căng thẳng trên đấu trường mà còn xoáy sâu vào những áp lực, thất bại và đánh đổi phía sau thành tích. Điểm nhấn của phim là mối quan hệ giữa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Park Chung Gun (do Lee Kyung Young đóng), khi hai nhân vật cùng vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa để hướng tới mục tiêu chung.

Đặc biệt, dự án này có sự góp mặt của nhà sản xuất Patrick Park, người từng góp mặt trong quá trình sản xuất bộ phim Ký sinh trùng (giành giải Oscar Phim hay nhất 2020). Để tái hiện hành trình thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam, đoàn phim đã thực hiện nhiều cảnh quay tại Hàn Quốc. Đây là dự án đáng chú ý vì đạo diễn Việt Nam trực tiếp dẫn dắt một bộ phim hợp tác Việt - Hàn.

Nếu muốn tìm chút tiếng cười, khán giả có thể đón chờ Bộ đôi siêu lầy dự kiến khởi chiếu ngày 2/4/2027. Phim đánh dấu lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm kết hợp trên màn ảnh rộng sau khi tạo được sự ăn ý qua chương trình 2 ngày 1 đêm. Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai người đàn ông đến Seoul tìm vợ và tình cờ đồng hành cùng một đồng hương có tính cách náo nhiệt do Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận.

Bộ phim có sự tham gia của đạo diễn Park Gyu Tae - người đứng sau thành công của phim Bỗng dưng trúng số (từng thu hơn 180 tỷ đồng tại Việt Nam). Tác phẩm hứa hẹn sẽ là sự kết hợp giữa tư duy làm phim hài độc đáo của Hàn Quốc và nét duyên dáng, mộc mạc của Việt Nam. Dự án được ghi hình với 80% thời lượng tại Hàn Quốc và 20% tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ bùng nổ phòng vé bằng những tình huống cười nghiêng ngả nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc lắng đọng.

Sự trở lại của những gương mặt quen thuộc

Một dự án khác mang tên On My Way Home dự kiến ra rạp vào tháng 8/2027, đánh dấu sự hợp tác tiếp theo giữa đạo diễn Mo Hong Jin, diễn viên Tuấn Trần và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo. Trước đó, cả ba từng làm việc cùng nhau trong phim Mang mẹ đi bỏ (ra mắt tháng 8/2025, thu về khoảng 171 tỷ đồng).

Ở dự án mới này, ê-kíp đặt mục tiêu nâng cao chất lượng kỹ thuật và mở rộng quy mô sản xuất. Đạo diễn Kim Young-soo sẽ tham gia với vai trò đồng đạo diễn, phụ trách chuyên môn dàn dựng hành động tại Hàn Quốc. Nhà sản xuất cho biết khoảng 90% thời lượng phim sẽ được ghi hình tại Hàn Quốc. Về phía Tuấn Trần, nam diễn viên chia sẻ anh nhận lời vì kịch bản hấp dẫn và muốn thay đổi hình ảnh diễn xuất, dù thừa nhận thành công của phim trước đó tạo ra áp lực nhất định. Trong khi đó, Jung Il Woo tiếp tục kết nối với khán giả Việt, người vốn đã quan tâm đến anh sau chương trình Running Man Vietnam.

Chiến lược phát triển công nghiệp điện ảnh

Để thúc đẩy những hợp tác như trên, một diễn đàn về Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về cơ hội sản xuất phim, đào tạo nhân lực và xây dựng hạ tầng.

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố xác định công nghiệp văn hóa là lĩnh vực kinh tế quan trọng. TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, trong đó điện ảnh là một trong 10 ngành trọng điểm. Thành phố hiện đang nghiên cứu phát triển quỹ đầu tư, trung tâm, công viên điện ảnh, chính sách đặt hàng sản xuất phim và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Việc đào tạo chuyên sâu về biên kịch, sản xuất và lý luận điện ảnh cũng được xem là yêu cầu quan trọng.

Phía Hàn Quốc cũng đề xuất tăng cường hợp tác phát triển kịch bản, chuyển giao công nghệ và xây dựng cơ chế minh bạch về cấp phép, sở hữu trí tuệ cũng như phân chia lợi nhuận trong các dự án đồng sản xuất.