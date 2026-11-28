Giải trí

Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến cộng đồng mạng chấn động khi chia sẻ mình bị mắc ung thư máu. Trên trang cá nhân, cô đăng kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh, đang truyền dịch với những vết bầm tím hiện rõ ở tay và chân. Nữ YouTuber thừa nhận bản thân cảm thấy suy sụp, hoang mang và sợ hãi khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ.

Hậu Hoàng cho biết cô mới phát hiện bệnh cách đây hai ngày. Cô chia sẻ mình đã khóc rất nhiều, kể cả lúc ngồi viết bài thông báo này cho khán giả. Trước biến cố lớn, cô bày tỏ mong muốn mọi người tiếp tục ở bên cạnh, đồng hành và truyền động lực cho mình trong chặng đường điều trị sắp tới. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm lớn, nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến, Hari Won, Tiến Luật, Trang Pháp đã gửi lời động viên; riêng ca sĩ Dương Hoàng Yến còn đến tận bệnh viện thăm cô.

Món quà bất ngờ cho ngày kỷ niệm 35 năm ngày cưới

Chỉ ít ngày trước khi thông báo bệnh tình, Hậu Hoàng từng khiến khán giả xúc động mạnh khi bí mật tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho bố mẹ. Ý tưởng này xuất phát từ nỗi tiếc nuối của mẹ cô, người kết hôn năm 19 tuổi nhưng vì điều kiện kinh tế thiếu thốn thời đó mà chưa một lần được mặc váy cưới trong ngày trọng đại.

Để hiện thực hóa giấc mơ cho mẹ, Hậu Hoàng cùng ê-kíp âm thầm chuẩn bị một lễ cưới bất ngờ ngay tại căn nhà cũ của gia đình. Không gian được decor đậm chất những năm 1990 với cổng kết lá, nơ ruy băng, rèm hồng và phông đỏ. Để giữ bí mật đến phút chót, cô đưa mẹ đến một địa điểm khác với lý do chụp ảnh tại ruộng ngô, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị tại nhà. Khi mọi thứ sẵn sàng, Hậu Hoàng mới đến gặp mẹ, cài nơ cưới lên tóc và thuyết phục bà mặc bộ váy trắng đã chuẩn bị sẵn.

Khoảnh khắc bố xuất hiện với bó hoa trên tay khiến mẹ cô vô cùng bất ngờ. Sau 35 năm, hai người đã có dịp tái hiện ngày trọng đại, với hình ảnh bố chở vợ bằng xe máy trở về nhà giữa sự chúc mừng của người thân, bạn bè và hàng xóm. Diễn viên Diệu Nhi cũng góp mặt với vai trò MC kiêm ca sĩ khách mời, nhiều lần nghẹn ngào khi dẫn dắt buổi lễ và cùng Hậu Hoàng biểu diễn văn nghệ tặng bố mẹ.

Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là tiết mục Con cò bé bé do Hậu Hoàng và bố cùng biểu diễn. Đây chính là bài hát giúp cô giành giải Nhất hội thi Những công dân tí hon năm 4 tuổi, nhưng lúc đó mẹ cô đã bỏ lỡ nên luôn cảm thấy áy náy. Việc tái hiện lại tiết mục này sau nhiều năm chính là món quà đặc biệt mà cô dành tặng mẹ, giúp bà không chỉ được mặc váy cưới mà còn cùng gia đình nhìn lại hành trình gắn bó suốt 35 năm.

Hành trình từ hiện tượng nhạc chế đến nghệ sĩ đa năng

Hậu Hoàng (tên thật là Hoàng Thúy Hậu), sinh năm 1995 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp Học viện Tài chính và làm công việc văn phòng trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Năm 2017, cô gây bão khi xây dựng kênh YouTube cá nhân với loạt video nhạc chế hài hước, gần gũi. Dù không học âm nhạc chuyên nghiệp nhưng cô lại ghi điểm nhờ khả năng sáng tạo, biểu cảm duyên dáng và cách kể chuyện dí dỏm.

Những sản phẩm như Chị em cây khế, Sức mạnh của sao đỏ, Tuổi thơ tôi, Cây tre trăm đốt hay Chuyện shipper đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, thậm chí có clip chạm mốc gần 300 triệu view. Hiện nay, kênh YouTube của cô sở hữu hơn 8 triệu người đăng ký.

Không dừng lại ở YouTube, năm 2020, cô tham gia Sao nhập ngũ cùng Hòa Minzy, Diệu Nhi, Nam Thư, Khánh Vân và Kỳ Duyên, ghi dấu ấn là một cô gái hoạt bát, không ngại thử thách. Đến năm 2024, cô tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn khi tham gia Chị đẹp đạp gió để khám phá khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn.

Đầu năm 2025, Hậu Hoàng cùng Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến lập nhóm nhạc XYNTRA, ra mắt MV Quăng hết đi (do Bùi Công Nam sáng tác), đồng thời kết hợp với MisThy trong MV Dỗiii. Cô cũng góp mặt trong Running Man Vietnam và quay lại Sao nhập ngũ sau 5 năm. Gần đây nhất, vào tháng 5/2026, cô xuất hiện tại concert Sao nhập ngũ – Tuổi đôi mươi ở Hà Nội để biểu diễn trước khán giả.