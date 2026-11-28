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Trong khi nhiều người nghĩ làm nghệ thuật chỉ cần năng khiếu, dàn nghệ sĩ này lại chọn con đường "cày" bằng cấp cực gắt. Từ những danh hiệu Quán quân cho đến các chức danh Phó Giáo sư hay Tiến sĩ, họ cho thấy sự kết hợp giữa đam mê biểu diễn và tư duy nghiên cứu nghiêm túc.

NSƯT Tân Nhàn: Hành trình từ Quán quân Sao Mai đến Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn là minh chứng cho việc không bao giờ ngừng học. Xuất phát điểm là Quán quân dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai năm 2005 cùng giải Khán giả truyền hình bình chọn, sau cuộc thi, Tân Nhàn theo đuổi chương trình thanh nhạc bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc năm 2010, rồi hoàn thành cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển.

Không chỉ dừng lại ở việc hát, nữ nghệ sĩ còn dấn thân vào con đường giảng dạy và nghiên cứu. Năm 2019, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc với đề tài về Đào tạo giọng Colorature Soprano Việt Nam chất lượng cao. Bước tiến về học vị tiếp tục được đánh dấu khi cô được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật năm 2025. Ngày 26/12/2025, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh này cho cô.

Xét về kinh nghiệm quản lý và giảng dạy, Tân Nhàn từng công tác tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long và Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Năm 2017, cô giữ chức Phó trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và chính thức đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Thanh nhạc từ tháng 5/2024. Song song với vai trò quản lý, cô vẫn ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất liệu truyền thống như Níu dải lụa đào, Yếm đào xuống phố, Công cha ngãi mẹ sinh thành và tổ chức liveshow Trở về năm 2019 kết hợp âm nhạc dân tộc với dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và bảng thành tích tại Nga

Với Trần Nhật Minh, âm nhạc là một cuộc hành trình bền bỉ từ nhỏ. Bắt đầu học piano từ khi 6 tuổi và học tại Nhạc viện TP HCM, anh sau đó quyết định sang Liên bang Nga để nâng tầm chuyên môn. Năm 1999, anh theo học chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Quốc gia Magnitogorsk và tốt nghiệp xuất sắc năm 2004.

Anh tiếp tục học tại Nhạc viện Moscow Tchaikovsky và nhận bằng Thạc sĩ âm nhạc năm 2007, chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Boris Tevlin. Trong thời gian học tập, Trần Nhật Minh đạt giải Nhì cuộc thi chỉ huy trẻ tại Vladivostok năm 2004 và giải khuyến khích tại cuộc thi chỉ huy hợp xướng chuyên nghiệp toàn Nga lần thứ IV năm 2006.

Khi trở về Việt Nam, anh đem những kiến thức từ Nga áp dụng vào sự nghiệp chỉ huy, từng công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM (HBSO) và cộng tác với nhiều nghệ sĩ đa lĩnh vực.

NSND Bùi Công Duy: Tiến sĩ xuất thân từ gia đình nghệ thuật

NSND Bùi Công Duy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là Giáo sư - Tiến sĩ - nghệ sĩ violin Bùi Công Thành và mẹ là nghệ sĩ piano Thu Lan. Việc tiếp xúc với violin từ năm 4 tuổi đã tạo tiền đề cho một sự nghiệp học thuật rực rỡ. Năm 10 tuổi, anh sang Nga học tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Moskva, hoàn thành từ đại học, Thạc sĩ cho đến nghiên cứu sinh biểu diễn âm nhạc.

Thành tích thi cử của Bùi Công Duy thực sự gây choáng với hàng loạt giải Nhất quốc tế: giải Nhất Cuộc thi Violin quốc tế Demidov ở Ekaterinburg năm 1993, giải Nhất Cuộc thi Violin quốc tế Zakhar Bron ở Novosibirsk năm 1995. Đặc biệt, năm 1997, khi mới 16 tuổi, anh đã giành giải Nhất và Huy chương Vàng tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky dành cho nghệ sĩ trẻ lần thứ 3 ở Saint Petersburg. Anh cũng từng là thành viên của dàn nhạc dây Virtuose Moscow.

Năm 2007, anh trở về Việt Nam giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, Bùi Công Duy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phụ trách hoạt động biểu diễn. Từ năm 2015, anh giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật của Vietnam Connection Music Festival và Vietnam Classical Players. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và được Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.