Giải trí

Nguyễn Ngọc Trà My bước vào Miss Charm 2026 với một chiến thuật rõ ràng: dùng khả năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp để tạo dấu ấn. Từng học ngành Truyền thông tại Australia và hiện theo đuổi các chương trình sau đại học về Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, Trà My không chỉ thi nhan sắc mà còn mang theo nền tảng chuyên môn vững chắc. Cô xem việc là một MC song ngữ Việt - Anh là lợi thế lớn để tự tin hơn trong các phần phỏng vấn, giao lưu và chia sẻ về Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lan tỏa bản sắc Việt qua những điều bình dị

Thay vì quá tập trung vào việc đánh bóng hình ảnh cá nhân, Trà My chọn cách giới thiệu con người và văn hóa quê hương thông qua chuỗi hoạt động giao lưu tại cuộc thi. Cô quảng bá văn hóa cà phê, ẩm thực đường phố và những làng nghề truyền thống. Người đẹp tin rằng trải nghiệm bình dị đôi khi giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về bản sắc của một đất nước.

Không chỉ là cảnh đẹp hay tà áo dài, người đẹp này nhấn mạnh rằng văn hóa Việt còn nằm ở lòng nhân ái, sự hiếu khách và tinh thần kiên cường. Theo cô, sự tử tế trong cách đón khách hay việc cùng nhau chia sẻ món ăn chính là những giá trị tinh thần quý giá cần được lan tỏa.

Bước ra khỏi vùng an toàn tại đấu trường quốc tế

Những ngày đầu nhập cuộc không hề dễ dàng khi Trà My phải đối mặt với lịch trình dày đặc. Thử thách lớn nhất là việc cân bằng giữa chuẩn bị trang phục, hình ảnh và rèn luyện kỹ năng trình diễn. Trong môi trường quốc tế, cô buộc phải chủ động hơn trong giao tiếp và bước ra khỏi vùng an toàn để thể hiện rõ cá tính riêng.

Sau 10 ngày tham gia, điều khiến Trà My ấn tượng nhất là những cuộc gặp gỡ với thí sinh từ nhiều quốc gia. Cô nhận ra rằng mỗi người đều mang một câu chuyện và đặc trưng riêng, nhưng chính sự chân thành và cởi mở là sợi dây kết nối giúp mọi người vượt qua mọi khác biệt về văn hóa.

Mục tiêu trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại

Trà My khẳng định không muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai tại cuộc thi. Mục tiêu của cô là xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tự tin, có tri thức và sẵn sàng hội nhập. Dù danh hiệu là điều đáng trân trọng, nhưng giá trị lớn nhất mà cô theo đuổi trong hành trình này là đưa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Profile 'đa năng' của đại diện Việt Nam

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1,77 m và tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học RMIT Australia. Bên cạnh việc học, cô có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp và từng giữ vị trí quản lý tại doanh nghiệp đa quốc gia. Với vai trò MC song ngữ, cô từng dẫn dắt các chương trình của thương hiệu cao cấp và hội nghị doanh nghiệp như German Business & Investment Forum Vietnam 2026.

Trước khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 vào ngày 22/10 tại Đồng Nai, Trà My đã có nhiều hoạt động nổi bật. Năm 2025, cô tham gia The TVFace, lọt top 3 được yêu thích nhất và nhận giải "Gương mặt quảng bá". Cô cũng từng dẫn thảm đỏ Miss World Vietnam 2025 và thực hiện talk show "An toàn cho nghề nói trên đa nền tảng" để bàn về những vấn đề trong nghề dẫn chương trình.

Miss Charm 2026 năm nay được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề The Beauty of Cultural Identity. Đương kim hoa hậu Anna Blanco sẽ là người trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết vào tối 5/12 tại TP HCM, sau vòng bán kết diễn ra ngày 3/12.