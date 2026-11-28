Giải trí

Tối 25/11, buổi ra mắt phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ tại TP.HCM đã trở thành tâm điểm với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và truyền thông. Xuất hiện trong vai trò một trong những gương mặt chính của dự án, Minh Hằng nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ. Nữ diễn viên diện chiếc váy dạ hội đỏ rực, thiết kế ôm sát tôn đường cong cùng những đường xếp nếp cầu kỳ ở phần eo và hông. Kết hợp với son môi đỏ trầm, mái tóc ép thẳng và phụ kiện nổi bật, Minh Hằng mang đến một diện mạo vừa quyến rũ vừa sắc sảo.

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, màn tái xuất này của Minh Hằng nhận được sự quan tâm lớn. Cô liên tục thu hút ống kính, được người hâm mộ và truyền thông vây quanh suốt sự kiện. Thế nhưng, điều khiến khán giả thích thú không kém chính là sự hiện diện của doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo.

Sự ủng hộ lặng lẽ từ 'hậu phương'

Thay vì xuất hiện rầm rộ trên thảm đỏ, ông xã Minh Hằng chọn cách đứng lặng lẽ ở một góc nhưng ánh mắt luôn hướng về phía vợ ở trung tâm sự kiện. Trong một đoạn clip được ghi lại, khi tên Minh Hằng được xướng lên giữa tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ, anh vẫn chăm chú nhìn vợ với nụ cười đầy tự hào.

Việc Nguyễn Quốc Bảo xuất hiện tại sự kiện lần này gây chú ý vì anh vốn là người rất kín tiếng và hiếm khi lộ diện tại các sự kiện giải trí đông người. Anh thường chọn đứng phía sau để dành toàn bộ không gian cho vợ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chính vì vậy, việc anh dành thời gian đến tận nơi theo dõi và cổ vũ trong ngày quan trọng này cho thấy sự đồng hành bền chặt của người bạn đời.

Chuyện về bộ phim kinh dị đầu tay và sự 'lì' của vợ

Trước đó, khi chia sẻ về quyết định tham gia Mẹ Mìn, Minh Hằng tiết lộ rằng ông xã từng khá hoang mang. Lý do là bởi đây là lần đầu tiên cô thử sức với dòng phim kinh dị, kỳ ảo, trong khi bản thân cô vốn không có thói quen xem thể loại này. Khi chồng hỏi tại sao trước giờ không đóng thể loại này mà giờ lại nhận lời, Minh Hằng đã trả lời vui rằng vì trước giờ không xem nên muốn đóng thử cho biết thế nào.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng anh nhà biết cô khá 'lì', một khi đã thích cái gì là sẽ làm cho bằng được, nên anh không cấm cản. Sự ủng hộ của gia đình cũng là hậu phương quan trọng trong quá trình ghi hình. Dù thời gian quay phim tại TP.HCM chỉ khoảng 10 ngày, nhưng mọi người trong nhà đã chủ động sắp xếp công việc để chăm sóc con trai bé Mỡ chu đáo, giúp cô yên tâm làm việc.

Chuyện tình kín tiếng của cặp đôi

Nguyễn Quốc Bảo sinh năm 1977, hơn Minh Hằng 10 tuổi và hiện là Phó Tổng giám đốc tại một công ty dệt may lớn ở Long An. Trước khi chính thức kết hôn, cả hai đã có khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng. Tháng 6/2022, cặp đôi tổ chức đám cưới và đến tháng 8/2023 thì đón con trai đầu lòng (thường gọi là bé Mỡ). Sau khi lập gia đình, Minh Hằng cũng chủ động cân bằng lại lịch trình nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm.

Vì chồng không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên Minh Hằng khá hạn chế chia sẻ hình ảnh và thông tin riêng tư của ông xã nhằm giữ sự riêng tư cho anh và gia đình.